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【俄羅斯疫苗】第三階段臨床試驗展開 3.1萬人參加

環球社會熱點 17:20 2020/09/10

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俄羅斯新冠肺炎疫苗「史普尼克5號」展開第三階段臨床試驗，約有3.1萬名志願者參加。

新冠肺炎疫情全球大流行，牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗有測試者出現副作用，目前暫停測試。但俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）未完成完整試驗便註冊，更宣布展開第三階段臨床試驗，約有3.1萬名志願者參加。

牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱 【下一頁】

輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世 【下一頁】

俄羅斯通訊社Tass報道，俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）表示，俄羅斯於周三（9日）展開疫苗第三階段臨床試驗。他透露計劃招募4萬人參與試驗，在10日内已成功選中3.1萬名志願者。

穆拉什科又表示，當局已開發了一種新觀察模式，包括研發出一款專屬移動應用程序，讓參與試驗者與疫苗開發人員在全球範圍內直接聯繫， 有助更詳細研究疫苗功效及安全性。

白俄羅斯進口俄羅斯疫苗 為全球首國  【下一頁】

俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute，合作研發「史普尼克5號」疫苗。俄羅斯聲稱疫苗於6月至7月已通過臨床試驗，於上月11日宣布註冊疫苗，更於上月15日啟動生產。但由於疫苗未完成完整試驗便註冊，早前遭到西方國家質疑疫苗安全性。

責任編輯：鄭錦玲

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