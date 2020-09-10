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國泰因應新冠肺炎疫情　豁免收取取消行程手續費用

環球政經 17:31 2020/09/10

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新冠肺炎持續，有不少人都紛紛取消機票，避免外遊，國泰航空宣布，可豁免取消行程的手續費用。

以下為適用機票詳情：

目的地／出發地 機票發出日期 計劃旅行日期 其他選擇
所有目的地／出發地 2020年3月23日或之前 2020年6月1日至12月31日 如不想取消機票，可更改機票日子或將其轉成國泰信用額。

國泰表示，由於新型冠狀病毒疫情的爆發，公司收到的退款申請大幅增加，其所需的時間或會較平時長。當中，涉及美國航段的機票，退款需時7個工作天。 而其他機票則最長需時30個日曆日。如客戶需要更改行程，可於出發日期前更改或取消機票，以免產生缺席登機的費用。

如客戶在過去已經更改或重新發出機票，而現時希望免費取消機票，公司將根據機票的首次發出日期、取消時的機票條款，以及修改後的旅遊日期，評估其機票是否符合免費取消的資格。

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責任編輯：黎淑雯

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