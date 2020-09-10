滙豐率先減收費、渣打即跟上 恒生稱正在研究中　金管局：樂見銀行取消基本收費（第二版）

▲ 渣打銀行稱，將不時檢討服務收費並致力推動普及金融。

滙豐 （00005） 率先宣布減銀行服務收費，渣打銀行 （02888） 即跟上，恒生銀行 （00011） 則表示正在研究中。恒生稱，會按多方面因素而釐定不同的服務收費，不時因應客戶和市場情況而作出檢討。就有關銀行服務收費的調整，現正研究中。

渣打表示，會不時檢討服務收費，並致力推動普及金融，讓客戶可以更容易及方便地享受銀行服務。

金管局表示，樂見有銀行進一步取消基本銀行服務收費，令市民獲得更便利的基本銀行服務，讓普羅大眾受惠。金管局續指，非常重視公眾可以獲得基本銀行服務，並且一直鼓勵銀行業界在發展業務時，充分落實普及金融的理念。

金管局又指，一直提醒銀行，在按照商業原則經營業務的同時，需要顧及市民對基本銀行服務的需要和期望。銀行一般根據自身情況，考慮業務策略、服務模式、成本等因素，自行訂定服務收費。

滙豐今日宣布，由11月1日起取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉賬，以及匯款。

（第二版加入金管局回應）

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編輯：陳華