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滙豐率先減收費、渣打即跟上 恒生稱正在研究中

即市財經 17:00 2020/09/10

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渣打銀行稱，將不時檢討服務收費並致力推動普及金融。

滙豐（00005）率先宣布減銀行服務收費，渣打銀行 （02888）  即跟上，恒生銀行（00011）則表示正在研究中。恒生稱，會按多方面因素而釐定不同的服務收費，不時因應客戶和市場情況而作出檢討。就有關銀行服務收費的調整，現正研究中。

渣打表示，會不時檢討服務收費，並致力推動普及金融，讓客戶可以更容易及方便地享受銀行服務。

滙豐今日宣布，由11月1日起取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉賬，以及匯款。

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編輯：陳華

香港股票 虛擬銀行 渣打集團（02888） 銀行 金融 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005）
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