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滙豐率先減收費 本地多家銀行表態將會研究 金管局：樂見銀行取消基本收費（第三版）

即市財經 19:16 2020/09/10

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渣打銀行稱，將不時檢討服務收費並致力推動普及金融。

滙豐 （00005） 率先宣布減銀行服務收費，渣打銀行 （02888）  即跟上，恒生銀行（00011）表示正在研究中，本地多間銀行及金管局也陸續有表態，一文看清本地銀行將會有什麼舉措。

渣打銀行

渣打表示，會不時檢討服務收費，並致力推動普及金融，讓客戶可以更容易及方便地享受銀行服務。

恒生銀行

恒生稱，會按多方面因素而釐定不同的服務收費，不時因應客戶和市場情況而作出檢討。就有關銀行服務收費的調整，現正研究中。

中銀香港

中銀香港（02388）指，一直積極踐行普及金融，致力為廣大市民及客戶提供優惠、便捷的基本銀行服務。同時，將會因應市場情況、客戶需求及業務策略等因素，不時研究、檢討各項銀行服務及收費。

東亞銀行

東亞銀行（00023）表示，目前對指定客戶群，包括長者（65 歲或以上）、領取政府綜合社會保障援助計劃及公共福利金計劃之客戶，以及低收入人士等，豁免部份銀行服務收費。本行會不時檢討有關措施。

花旗銀行

花旗銀行指出，去年8月已全面豁免本地Citibanking理財及Citi Priority戶口服務月費，讓更多客戶可以免費使用花旗銀行的基本銀行服務。 而現時，客戶亦可隨時透過網上理財或Citi Mobile App使用大部分基本銀行服務，包括存款、提款及支付服務，費用全免。

金管局

金管局表示，樂見有銀行進一步取消基本銀行服務收費，令市民獲得更便利的基本銀行服務，讓普羅大眾受惠。金管局續指，非常重視公眾可以獲得基本銀行服務，並且一直鼓勵銀行業界在發展業務時，充分落實普及金融的理念。

金管局又指，一直提醒銀行，在按照商業原則經營業務的同時，需要顧及市民對基本銀行服務的需要和期望。銀行一般根據自身情況，考慮業務策略、服務模式、成本等因素，自行訂定服務收費。

滙豐今日宣布，由11月1日起取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉賬，以及匯款。

（第二版加入金管局回應，第三版：增加多家銀行回應）

相關文章：

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編輯：陳華

香港股票 虛擬銀行 渣打集團（02888） 銀行 金融 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005）

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