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【阿里巴巴】天貓：未來3年平台1000個新品牌年銷售過億

即市財經 16:58 2020/09/10

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天貓表示，未來3年將幫助1000個新品牌銷售額過億，幫助100個新品牌年銷售過10億。

阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁蔣凡表示，新品牌已經成為天貓核心戰略之一，今年雙11將為新品牌提供專門賽道，天貓將推出超級新秀計劃，幫助新品牌發展，3年將幫助1000個新品牌年銷售過億，100個新品牌年銷售過10億。

蔣凡表示，這個方案天貓將整合阿里線上和線下的資源，幫助新品牌在平台上發展。淘寶直播也將對新品牌有更多的扶持，盒馬等也會成為新品牌未來線下的銷售渠道。

另外內地媒體報道，阿里閒魚事業部總經理陳鐳已從阿里巴巴離職，他是阿里巴巴第422號員工，曾領導開發淘金幣、淘寶直播等產品，去年7月陳鐳調往閒魚事業部，向蔣凡匯報，此前他曾任淘寶直播及內容生態事業部資深總監。

阿里巴巴今日曾升1.8%，午後倒跌，全日跌0.2%，報262.6元，成交68億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 淘寶 天貓

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