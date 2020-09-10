【香港零售】年底節日消費市場可望復甦？　調查：7成本地商戶正積極準備

▲ 美國運通一項調查結果顯示，近四分之一的受訪本地商戶表示對今年底的節日旺季消費市場感到樂觀， 7成商戶正考慮或正準備積極推廣業務，以吸引顧客。（美國運通提供圖片）

新冠肺炎疫情影響本地零售，然而，據美國運通一項調查結果顯示，近四分之一 (24%) 的受訪本地商戶表示對今年底的節日旺季消費市場感到樂觀， 7成商戶正考慮或正準備積極推廣業務，以吸引顧客。當被問及對長遠復甦的看法時，大部分商戶持審慎態度，當中近４成預期本地的消費市場需要 6至12個月才能復甦。

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美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示，儘管營商環境挑戰重重，本地商戶已積極為年底消費旺季作好準備，實在令人鼓舞。然而，隨著市場持續演變，本地商戶要發掘和拓展新商機，必須獲得額外的資源和支援。有見及此，美國運通早前宣布本年度在香港推出的「愛•賞•地道」推廣活動，現更會就此項目加推更多新優惠。

透過多種方式支持本地商戶

即日起至今年9月30日，美國運通卡會員憑已登記之美國運通卡在參與商戶單一簽賬滿50元或以上，即可享25元簽賬回贈。卡會員可享簽賬回贈高達5次。另外，即日起至明年6月30日，美國運通卡會員在參與商戶選購正價貨品或惠顧自選食品及飲品時，單一簽賬滿150元或以上可於付款時即享20元折扣優惠。

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責任編輯：蘇穎琪