【海外樓市】港樓走進平行時空　美國曼哈頓情況又如何？

新冠肺炎肆虐，不少美國民眾擔心染病，都搬到郊區或近郊居住，盡量遠離大城市，終致美國曼哈頓人去樓空，待租的空置公寓數量急增至15,000間，創下新高，而租金也因此持續下跌。傳統上，夏季是曼哈頓租務的旺季，過往是租客搶盤，現在卻是業主搶租客。

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紐約地產評估機構Miller Samuel與地產中介公司Douglas Elliman的報告顯示，曼哈頓上月約有至少15,000間公寓空置，較去年同期的5600間，急增近兩倍，創2006年有記錄以來的新高。分析人士稱，租賃市場的興盛，是觀察曼哈頓地產市道的最佳指標，因為當地出租單位多，有75％公寓用來出租，故租賃市場的變化，比銷售市場更快反映實況。

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目前曼哈頓兩房公寓的平均月租是4,756美元，即約港幣36,910元，一房租金則約2,574美元，即約港幣19,970元，均較之前下跌，惟似乎未見底。市場原先預料，租賃市場或於秋季至年底期間反彈，惟現時看起來，始乎不太可能。雖然上月租金的中位數再跌4%，惟減幅不足以吸引租客重返紐約。

事實上，香港情況明顯有別，據差估署最新公布，租金指數已連升兩個月，雖然全年計仍錄跌幅，惟情況遠比曼哈頓好。

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