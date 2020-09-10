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【港元定期存款】WeLab Bank客短暫未能登入手機銀行　金管局：已收銀行通報將作跟進（第二版）

即市財經 18:19 2020/09/10

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建行亞洲洲剛於昨天才加港元短存息，但今天已打回原型，掉頭全面減短中長息。

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）突煞停9.8厘的超高息，金管局發言人就本報查詢昨天（9月9日）匯立銀行客戶短暫未能登入手機銀行，於傍晚回覆本報查詢指，已收到銀行通報，並會作出適當跟進。市場的搶存戰急降溫，有中資銀行隨即於今天（9月10日）掉頭全面減港元定期存款息率，專家預計存息暫仍易減難加。建行亞洲剛於昨天（9日）才加短存息，但最新又再全面調低短中長息，當中把3個月到一年期齊削0.05厘，現時的新息率最高是3個月及4個月，皆報0.85厘。

建行亞洲3個月港元存息 減至0.85厘

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，以市面銀根鬆動，業界絕不缺水，料同業暫毋須鬥盲目蝕本搶存。

另方面，匯立銀行剛於昨天才新推兩個月存息9.8厘，竟然面世僅一天即快閃急煞停。WeLab Bank公關剛回應本報查詢指，因為GoSave飄移定期存款小巴反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，有部份客戶登入時受到短暫的影響，再次向受影響客戶致歉。經過深思熟慮，以及聽取各界意見之後，決定先進行更多壓力測試，才恢復GoSave飄移定期存款小巴，以確保能提供更好的用戶體驗。

WeLab Bank公關重申，作為一間港產虛擬銀行，其理念是為大眾帶來全新銀行體驗，推出GoSave飄移定期存款小巴的原意亦是希望透過有趣創新方式，令更多人能夠體驗到虛擬銀行的方便同好處。同時，保障客戶資金，以及帳戶安全，亦是最重大責任。

問及其它定存的最新息率，公關又說，旗下GoSave 3個月的定期存款最新牌價息率皆不足一厘，若集齊50人可享0.95厘，集齊30人則為0.75厘，而撮合20人變0.65厘；門檻皆為10元起，上限10萬元。

匯立銀行（WeLab Bank）日前預告推出9.8厘高息定期存款，為期22日的計劃於昨天正式開始。WeLab Bank昨午近1時半宣布推出首個「飄移定期」，但似乎反應太熱烈，WeLab Bank客戶短暫未能登入手機App，有用戶在社交平台反映，1小時都未能成功登入。當系統大致回復時，WeLab Bank的「GoSave飄移定期存款」顯示即日名額已滿。

WeLab Bank 原訂每日不定時推出，存期2個月的「GoSave飄移定期存款」，每人每次最多可做1萬元存款，不限參加次數且新舊客均可參與。

工銀上周推多人同行10.8厘超高息

不過，有關「GoSave飄移定期存款」每日只會出現一次，而每班定存小巴的名額只有50人，名額先到先得。每次突擊優惠開始前，WeLab Bank會在Instagram及Facebook發布消息。

由於虛銀突打退堂鼓，港元定存息的最新形勢是，工銀亞洲於上周二（9月1日）突擊推10.8厘超高息，暫仍為冠絕全城的息率，這間中資行於昨天（9月9日）正式公布推手機銀行多人同行「e開戶」優惠，有機最多獲加息6.6厘的額外年利率；即3個月港元定期存款的最高息率為10.8厘。

有關工銀亞洲手機銀行多人同行「e開戶」10.8厘超高息優惠，詳情可看【下一頁

而這個短存的息率總計有3大選擇，視乎推介全新客戶的數目多少而定，「3招齊發」包括︰5.2厘、8.8厘或10.8厘。不過，特惠息主要針對全新的特定理財客戶。至於其它類型的理財戶，昨天卻全面減息，當中削幅最多是一年期，下調0.1厘後，新息率至0.7厘，而入場費為100萬元的新資金。

（第二版更新金管局回應）

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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