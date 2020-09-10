▲ 【英國疫情】衛生部研究：復課感染風險不比留在家中高

英國疫情持續，但英國首相約翰遜仍堅持復課，大曼徹斯特（Greater Manchester）地區有40間多間學校出現新冠肺炎確診個案。不過，英國公共衛生部發表研究報告指，無論是對於小學學童和教職員，回校上課的風險不會比留在家中高。

英國多地開始復課，現時單單在大曼徹斯特（Greater Manchester）地區，便有多達40間學校中招，包括小學和中學。

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不過，英國廣播公司（BBC）引述英國公共衛生部（Public Health England）報告，在6月至7月初，監察131間小學和幼兒園，共有1.2萬名教職員及學生的身體狀況。

研究發現，當中只有1名學生及2名教師感染新冠肺炎，即只佔0.02%，反映回校上課的風險不高。

BBC亦引述另外一項研究發現，在2,100名教職員及學生中，教職員及學生曾感染新冠肺炎的比例分別為12.7%及10.6%，反映學童染病的機率與成年人相若，而非以往所指的兒童特別易受感染。

責任編輯：林嘉莉