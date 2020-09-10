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【藍籌業績】新地去年度基礎溢利少賺9% 末期息維持3.7元

即市財經 17:21 2020/09/10

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新鴻基地產截至6月底止全年，基礎溢利為293.68億元，按年跌約9.4%，派末期息3.7元。

新鴻基地產 （00016） 截至6月底止全年，撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為293.68億元，按年跌約9.4%，計及投資物業公平值減少55.1億元，股東應佔溢利則為235.21億萬，按年大減47.63%。末期息維持3.7元，全年合共派息4.95元，按年持平。

另外，李兆基因其年事已高，將於11月退任公司非執行董事及終止出任公司董事局副主席。

新地表示，全年物業銷售收入為412.64億元，溢利錄得183.77億元。疫情爆發下，按所佔權益計算，集團在年內錄得合約銷售額約441億元，其中香港佔336億元。

租金收入方面，全年總租金收入按年跌3%至242.14億元，淨租金收入按年跌6%至185.65億元。

截至6月底止，按所佔樓面面積計算，在香港的土地儲備約有5750萬平方呎，與平安人壽的交易於今年7月完成後，連同其他變動，集團在香港的土地儲備約有5690萬平方呎，足以支持集團未來5年的發展需要。

另外，本地社會事件，加上跨境旅遊因冠狀病毒疫情而癱瘓，令香港酒店業面對前所未有的挑戰，集團在香港的酒店入住率和出租客房平均收入大跌。為紓緩影響，管理團隊已採取積極措施，例如提高營運效率，推出餐飲優惠和度假住宿計劃，以吸引本地顧客。然而，集團的酒店部門在本財政年度下半年仍錄得重大的營業虧損。

疫情影響尚未完全反映　中期盈利前景不確定

新地表示，香港長遠前景充滿信心，堅持繼續投資香港，將透過發展新項目，進一步加強集團的物業投資組合。

不過，疫情的影響尚未完全反映，各種防疫措施或持續更長的時間，預計中短期的環球經濟活動將仍然疲弱。集團物業投資組合的表現無疑將受經濟疲弱及疫情持續所影響，尤其是商場，預期將受嚴格的堂食限制等防疫措施所影響。

新地又指，預期集團的中期盈利前景不確定，主要取決於疫情發展及其相關防疫措施的放寬，包括跨境往來重新開放。這些均是影響集團物業銷售、租金收入和酒店業務表現的重要因素。

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編輯：袁諾曦

香港股票 新鴻基地產（00016） 新地

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