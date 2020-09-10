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【新股IPO】濠江機電暗盤曾倍升　一手帳面賺2200元（不斷更新）

即市財經 16:42 2020/09/10

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濠江機電暗盤造好。

新股澳門機電工程服務工程承建商濠江機電  （01408）   以1元下限定價，今日暗盤交易場表現造好，於富途證券成交額最大，富途暗盤一度升110%，高見2.1元，一手（2000股）最多賺2200元；於耀才及輝立暗盤高位分別為1.8元、1.77元，最多賺分別為1600元及1540元。

暗盤高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺 最低位（元） 變幅 一手賺
富途 2.1 110% 2200 1.21 21% 420
耀才 1.8 80% 1600 1.25 25% 500
輝立 1.77 77% 1540 1 0 0

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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編輯：陳華

香港股票 濠江機電（01408） IPO

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