【新股IPO】濠江機電暗盤曾倍升　一手帳面賺2200元（不斷更新）

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【港股市況】恒生指數倒跌155點 壹傳媒過山車最終升36%（不斷更新）
新股澳門機電工程服務工程承建商濠江機電 （01408） 以1元下限定價，今日暗盤交易場表現造好，於富途證券成交額最大，富途暗盤一度升110%，高見2.1元，一手（2000股）最多賺2200元；於耀才及輝立暗盤高位分別為1.8元、1.77元，最多賺分別為1600元及1540元。
暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺
|最低位（元）
|變幅
|一手賺
|富途
|2.1
|110%
|2200
|1.21
|21%
|420
|耀才
|1.8
|80%
|1600
|1.25
|25%
|500
|輝立
|1.77
|77%
|1540
|1
|0
|0
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編輯：陳華