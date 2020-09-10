【新股IPO】濠江機電暗盤曾倍升　一手帳面賺約1700元（不斷更新）

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【歐央行議息】歐洲央行維持存款機制利率-0.5厘 購買資產計劃不變
新股澳門機電工程服務工程承建商濠江機電 （01408） 以1元下限定價，今日暗盤交易場表現造好，於富途證券成交額最大，富途暗盤一度升110%後，逐漸回落，最終收報1.88元，較招股價高88%，不及手續費，一手（2000股）最多賺1760元；於輝立暗盤收報1.85元，一手賺1700元。
|濠江機暗盤 （01408） 收報（19：30）
|券商
|收報 （元）
|升幅
|招股價
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|1.88
|88%
|1元
|1760
|18：30
|耀才
|1.87
|87%
|1740
|19：30
|輝立
|1.85
|85%
|1700
|18：30
暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺
|最低位（元）
|變幅
|一手賺
|富途
|2.1
|110%
|2200
|1.21
|21%
|420
|耀才
|1.99
|99%
|1980
|1.25
|25%
|500
|輝立
|1.91
|91%
|1820
|1
|0
|0
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編輯：陳華