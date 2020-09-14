【玩鑽世界@iM網欄】「Purest Of The Pure」身價非凡的Type IIa鑽石

在新冠肺炎疫情下，網上消費變得大行其道，各大拍賣行紛紛投放更多資源於網上拍賣，拍賣品價值更是連番創下新紀錄。6月份佳士得（Christie’s）於網上拍賣售出一枚重28.86克拉Type IIa的鑽石戒指，成交價2,115,000美元，折合16,400,000港元！這不但是首顆最低估價高達100萬美元的網上拍賣寶石，同時亦是佳士得網上拍賣有史以來最高價值的拍品，更打破蘇富比（Sotheby’s）於5月創下的網上珠寶最貴拍賣舊紀錄。

這顆鑽石擁有最高級別的D級成色，淨度淨度為第三級的極微瑕VVS1，僅次於最高級無瑕（Flawless）及第二級內部無瑕（Internal Flawless），它的祖母綠切割更能突顯其淨度，但真正令這顆鑽石身價非凡是其Type IIa的特別身份。

甚麼是Type IIa?

除了4C以外，鑽石亦可分為Type Ia、Type Ib、Type IIa、Type IIb，透過儀器檢測鑽石中的含氮量判斷屬於Type I或Type II，含氮的鑽石屬於Type I，佔98%；極少數鑽石不含任何氮元素，即其化學結構毫無雜質，這類鑽石屬於Type II，數量僅佔所有寶石級鑽石不足2%，非常稀有。至於Type IIa，不但不含氮，而且完全無色，令鑽石看起來更澄淨亮白，因此這類鑽石常被稱為「Purest Of The Pure」，同樣的D色，Type IIa比起Type I是更上一層樓，其透徹度、輕透感絕對是無法婫美。

▲ Diamond Type Not

Type IIa通常為無色鑽石，但亦有少部分呈現黃、棕、粉紅、紅色，於蘇富比拍賣便出現過49.31克拉Type IIa橢圓形棕黃色鑽石「The Maharaja Dream」

，及一枚15.38克拉Typle IIa粉紅鑽石「The Unique Pink 」。

▲ 49.31克拉Type IIa橢圓形棕黃色鑽石「The Maharaja Dream」

▲ 15.38克拉Typle IIa粉紅鑽石「The Unique Pink 」

Type IIa鑽石最初源自印度哥爾康達礦，但時至今日，其他鑽石產地都偶有開採到如此稀少的珍貴鑽石。其中兩顆舉世著名的Type IIa鑽石有重達530.2克拉的「卡利南一世」（Cullinan 1），是世界第二大的切割鑽石，鑲嵌在英國皇家權杖上；以及105.6克拉的「光之山」（Koh-i-Noor），鑲嵌在英國皇室冠冕正面。

▲ 530.2克拉的「卡利南一世」（Cullinan 1）與皇家權杖

▲ 105.6克拉的「光之山」（Koh-i-Noor）

▲ 105.6克拉的「光之山」（Koh-i-Noor）與英國皇室冠冕

市場上的Type IIa絕無僅有，讀者如有幸遇上，絕對不要輕易錯過呢！



作者_莉雨晨簡介： 承傳了媽媽熱愛首飾的DNA，自小已接觸鑽石首飾，從裸鑽到彩鑽，從國際大品牌到本地小店，從珠寶展到拍賣會；交過不少「學費」，遇過各樣趣事，目前專注鑽石採購、設計、製作工藝及銷售工作，將學到的竅門和經驗與讀者分享。

更多玩鑽世界@莉雨晨的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！