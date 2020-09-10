華府回應禁用微信訴訟 稱不容挑戰特朗普決策

有微信用戶早前提出訴訟，指控美國總統特朗普無權禁止國民使用軟件。華府日前回應指，不容許微信用戶挑戰總統特朗普在國家安全上的決策。

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外媒報導，華府於周三(9日)向三藩市聯邦法院提交文件，提到有社交平台用戶，在無實際證據支持下，試圖利用主觀感受挑戰特朗普的決策判斷。華府又表示，商務部預計將於本月中宣布，明確界定禁用微信的細節，故此有關微信用戶將無法終止總統的命令。

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文件又引用最高法院於兩年前，根據特朗普對部分穆斯林國家遊客實施旅行禁令，指出總統無需要確切地聯繫線索得出結論，表示總統不必提供詳盡證據證明他的一切決定。

特朗普於8月初頒布行政命令，從9月起禁止美國企業及國民，使用或與微信及TikTok進行業務往來，引來部分微信用戶不滿，組成「美國微信用戶聯盟」，向法院提出訴訟。

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