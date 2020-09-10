  • 30°C
香港時間 : 2020910日 (四) 17:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

華府回應禁用微信訴訟 稱不容挑戰特朗普決策

環球政經 16:16 2020/09/10

分享：

有微信用戶早前提出訴訟，指控美國總統特朗普無權禁止國民使用軟件。華府日前回應指，不容許微信用戶挑戰總統特朗普在國家安全上的決策。

印度再禁118款中國app　《PUBG Mobile》包括在內（附名單）下一頁

外媒報導，華府於周三(9日)向三藩市聯邦法院提交文件，提到有社交平台用戶，在無實際證據支持下，試圖利用主觀感受挑戰特朗普的決策判斷。華府又表示，商務部預計將於本月中宣布，明確界定禁用微信的細節，故此有關微信用戶將無法終止總統的命令。

【字節跳動】TikTok傳將於48小時內完成出售　沃爾瑪夥拍微軟參與競購下一頁

文件又引用最高法院於兩年前，根據特朗普對部分穆斯林國家遊客實施旅行禁令，指出總統無需要確切地聯繫線索得出結論，表示總統不必提供詳盡證據證明他的一切決定。

特朗普於8月初頒布行政命令，從9月起禁止美國企業及國民，使用或與微信及TikTok進行業務往來，引來部分微信用戶不滿，組成「美國微信用戶聯盟」，向法院提出訴訟。

 

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

撰文 : 林展鋒

微信 特朗普 抖音 社交平台 軟件 美國

上一篇文章

【iMoney Cafe】科技股撈得底未? 5類傳統股大翻身

下一篇文章

【無牆醫院@iM網欄】家中跌倒成長者最大挑戰 防範家居陷阱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清