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【玄人‧峰語@iM網欄】「時來風送滕王閣」讀書叻不等於高格局

名人薈萃 10:02 2020/09/12

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究竟甚麼才是上佳的八字？有財？有名？有好姻緣？當然，所謂的上佳八字，首要條件就是要有「格局」。何謂「格局」，簡單而言，即是八字結構含有一定的特質，而這個特質，是可以令命主在某個範疇跑出。

每個人都好想做生意搵大錢，但如果你不是「食傷生財格」，根本不是做生意的人材。如果要做官，很多時候要是「財官格」，才可以士途順暢。大家一聽這些玄學名稱，都會覺得有點抽象，那再用一個實際例子去加以闡釋。好像一場一級方程式賽車比賽，要有特定的跑車設定 (如碼力、引擎、外型.....等)，才可以落場參加比賽，一般房車根本連參賽的資格也沒有，即使是可以強行參賽，贏的機會也等於零。因此，所謂有格局，就是要有條件去成就一些既定的使命。

以我相命的經驗，不是每個人都有格局，沒有格局者，成世人都是行行企企，渾渾噩噩。相反有格局的人，多少都會有所成就，至於程度的高度，就要看格局的結構及大運之助力。然而，算命的學理是原自古代，當其時的社會、經濟、觀念跟今天都大相庭徑，所以如參考古書所謂格局的高低，在今日的社會未必管用。

古代以做官為人生的一大成就，從商的被視為偏門，不能登大雅之堂，所以古書的高格局命例，都要以見「官星」為重，因為沒有官星（當然要看喜忌），仕途也難有寸進。當然，要做官，唯一方法就是高中科舉，那麼讀書成功與否就成為致勝關鍵，所以古代算命也重視命中要見「印星」（代表知識及貴人）。因為這個約定俗成，令現今的人都重視讀書，我絕對同意知識改變，但大家要明白一點，時代不同，知識不一定等於讀死書，而以我的相命統計中，絕大部份在有成就的人（不論處事能力、搵錢能力）都與學歷拉不上直接關係。

近年在傳統算命學上，滲入了一些人類基因學（如皮紋分析、人生圖譜）的元素，發現一個很有趣的現象，大凡讀書叻的人，很大程度上是視覺神經較為敏感，記憶力會較強，如果套用在古時的科舉制度，或今日傳統的填鴨式教育制度，這批人表現會勝人一籌，所以他們做一些官方執行工作、專業人士(醫生、會計師、律師等)會勝任有餘。但要留意是勝任既定崗位模式的人，並不代表可勝任其他領域。因此，讀書叻極其量是說出一個人的特質，但不代表格局高。

事實上，香港很多有代表性的人如拳王、影帝、歌神、影帝、舞王，其成就之高完全與學歷無關，重點是本身已有格局，懂得在既有格局發揮所長，當大運一到，自然 「時來風送滕王閣」。所以，如果讀書不成，不用憂心，只要你有格局，一樣可以創出一片天地！
 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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