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【港股追蹤】新能源車銷量10.9萬輛大增26％　刷新8月歷史紀錄

股樓投資 16:49 2020/09/10

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中汽協公布，8月份汽車銷售218.6萬輛，按月增長3.5%，按年回升11.6%，連續5個月增長，更連續4個月增速在10%以上，當中新能源汽車銷量更創下8月份歷史新高。

吉利汽車（00175）收報15.8元，跌0.9%；比亞迪（01211）收報81.25元，升2.7%；華晨中國（01114）收報6.67元，跌0.6%；長城汽車（02333）收報9.17元，跌1.1%。

物價表現平穩　8月CPI升幅略為回軟 詳情請按：【見下頁

新能源汽車8月產銷分別完成10.6萬輛和10.9萬輛，同比分別增長17.7%和25.8%。受新能源車下鄉活動及地方政府對新能源汽車消費的支持，新能源汽車市場規模穩中有升，本月新能源汽車產銷刷新了8月歷史記錄。

鴻蒙升級2.0　明年華為推出鴻蒙系統手機 詳情請按：【見下頁

今年首8個月，汽車產銷分別完成1,443.2萬輛和1,455.1萬輛，同比分別下降9.6%和9.7%，降幅較1至7月分別繼續收窄2.2和3個百分點。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ

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記者：李兆明

華晨中國汽車（01114） 比亞迪股份（01211） 香港股票 汽車 長城汽車（02333） 吉利汽車（00175）

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