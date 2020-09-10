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UNIQLO AIRism口罩25日全港門市發售　3件裝售79元

即市財經 16:40 2020/09/10

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AIRism口罩為3層結構設計，採用AIRism透氣網紋物料。

迅銷 （06288） 旗下日本服裝品牌UNIQLO公布，AIRism口罩將於本月25日（周五）於全線網店及門店發售。口罩有白、灰、黑3種顏色，設有細碼、中碼、大碼3種尺碼，3件裝口罩售79元。

AIRism口罩為3層結構設計，採用AIRism透氣網紋物料，過濾層可阻隔細菌和花粉99%粒子。3層結構設計可阻擋90%紫外線。

UNIQLO建議從衛生層面考慮，建議在使用後進行洗滌。經過反復洗滌的測驗，顯示其過濾功能的BFE 過濾效率為95%，花粉過濾效率將減少到93%。其他功能雖然不會減少，但並不是半永久持續的功能。口罩可於洗衣機清洗並可重複使用，但需要使用洗衣網袋，可用一般家用中性洗衣清潔劑清洗口罩，但不可使用漂白劑。

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