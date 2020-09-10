  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 19:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【UNIQLO口罩】UNIQLO AIRism口罩25日全港門市發售　3件裝售79元

即市財經 18:38 2020/09/10

分享：

UNIQLO 9月25日在香港發售可重用口罩。

迅銷 （06288） 旗下日本服裝品牌UNIQLO公布，可重用口罩「AIRism口罩」將於本月25日（周五）於全線網店及門店發售。AIRism口罩有白、灰、黑3種顏色，設有細碼、中碼、大碼3種尺碼，3件裝口罩售79元。

AIRism口罩為3層結構設計，採用AIRism透氣網紋物料，過濾層可阻隔細菌和花粉99%粒子。3層結構設計可阻擋90%紫外線。

UNIQLO建議從衛生層面考慮，建議在使用後進行洗滌。經過反復洗滌的測驗，顯示其過濾功能的BFE 過濾效率為95%，花粉過濾效率將減少到93%。其他功能雖然不會減少，但並不是半永久持續的功能。口罩可於洗衣機清洗並可重複使用，但需要使用洗衣網袋，可用一般家用中性洗衣清潔劑清洗口罩，但不可使用漂白劑。

相關文章：

UNIQLO母企上季轉虧7億元　拒「過度折扣」、大中華5月回復勝預期

【零售寒冬】日韓關係＋疫情打擊 南韓UNIQLO下月關9間 GU全面撤韓

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

疫情 新冠肺炎疫情 口罩 香港 日本 UNIQLO

上一篇文章

【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）

下一篇文章

銀聯：雲閃付App新增支援綁定東亞銀行提款卡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度