【5G手機】Galaxy Z Fold 2 5G「舊機一換一」　CSL開放預訂

▲ CSL Mobile已開放5G版Samsung Galaxy Z Fold 2預訂，更針對擁有上一代Samsung摺機Galaxy Fold的csl及1O1O客戶推出低於半價的「舊機一換一」優惠！

三星（Samsung）新一代5G版摺機Galaxy Z Fold 2日前終於登港，本地三大電訊商香港電訊旗下CSL Mobile已開放5G版Samsung Galaxy Z Fold 2預訂 。同時針對擁有上一代Samsung摺機Galaxy Fold的csl及1O1O客戶，更推出「舊機一換一」優惠，只需以8,258港元便可入手5G版Galaxy Z Fold 2，低於半價！

目前三星官方亦有接受Galaxy Z Fold 2預訂，並在本月25日公開發售，售16,998港元，設亮光黑、霧光銅兩色選擇。CSL Mobile表示，除了有低於半價的舊機一換一優惠外，csl及1O1O客戶還可用5折，即1,499港元購買其VR頭戴式裝置Pico G2 4K，體驗VR打機、看演唱會。不過注意有關優惠數量有限，須以官方說法作準。

▲ （CSL Mobile提供圖片）

針對該5G版本的摺機，該公司還指出，客戶於合約期內可享每月額外30GB的本地5G流動數據及2個月MOOV 24 bit音樂服務等。

此外，有關5G版Galaxy Z Fold 2 規格及本報記者上手試玩報道，可見：

【新機試玩】Galaxy Z Fold 2開箱試玩！規格功能全面睇（有片）

【三星摺機】Galaxy Z Fold 2效能解構 支援多工作業最多開3個Apps

【新品預售】三星Galaxy Z Fold 2 港售$16,998

責任編輯：張寶燕