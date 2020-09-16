【品水師教飲水@iM網欄】翻譯的錯 飲硬水會導致脫髮？

聽過很多人有飲硬水會導致脫髮之說。特別是一些在外國生活過的朋友，言之鑿鑿的說，在外國飲用硬水時，脫髮情況嚴重。回到香港飲軟水，感覺脫髮的情況好像消失了。筆者對這說法感到奇怪，理論上，硬水中的礦物質有益頭髮健康，這飲硬水會掉髮之說，情況完全調轉。

簡單來說，硬水是指礦物質含量較高的水，重温軟、硬水具體的定義和標準請按此。飲硬水會導致脫髮，其實是一個傳譯上的誤會…… 一些用硬水的國家，例如加拿大，自來水本身已經是硬水，而這些地方的確有硬水導致脫髮(hard water causes hair loss)的討論，不過其實意思是指「用硬水洗髮會導致脫髮」，並不是指飲用硬水，字眼被錯誤傳譯和理解了。

所以，飲硬水與脫髮並沒有關係。至於為甚麼用硬水洗髮會有問題呢? 硬水可以說是洗髮液的剋星，洗髮液普遍具有親油的特性，會與頭皮和頭髮的油污結合，再用水清洗時會跟隨水的流動帶走油污。硬水中的礦物質會減低洗髮液的親油性，阻礙油污結合，減低洗髮液的清潔能力。相比起軟水，用硬水洗髮會較難起泡，往往要用更多的洗髮劑才能達到相同的效果。

此外，曾經有臨床試驗對比用硬水及蒸餾水洗髮對髮質的影響。試驗有15位志願者，每位拿取兩條15-20 cm長的頭髮做樣本。樣本都剪去頭、尾的部份，只用頭髮的中段部份。每位志願者的兩條頭髮樣本中，一條頭髮浸在硬水之中，另一條頭髮則浸在礦物質近乎零的蒸餾水之中。每隔日浸10分鐘，過程連續重覆30日。結果發現用硬水和蒸餾水的樣本，頭髮的强韌度和彈性幾乎都沒有分別。這個臨床試驗的結論是，用硬水洗髮不會直接影響頭髮的强韌度和彈性。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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