【減少依賴中國】日企冀回流生産　補貼申請量大增

▲ 外媒報道，不少日本企業也有意回流生產，申請政府生産回流補貼的項目也隨之而大增，競爭率高達11倍。（法新社圖片）

新型冠肺炎疫情令全球供應鏈陷入混亂，不少日本企業也有意回流生產，申請政府生産回流補貼的項目也隨之而大增，競爭率高達11倍。

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日經新聞網報道，日本政府預留2200億日圓的資金，在4月份推出「針對供應鏈對策的國內投資促進事業費補助金」，以支援企業回流生產，補貼對象為生産基地集中於特定國家的産品和材料，或者國民健康所需的重要産品和材料。

而截止6月，局方收到90個申請補貼項目，當中57個項目先行通過審查獲批，涉574億日圓。雖然當時競爭率不到兩倍，但截止到7月，申請項目一下子增加至1670個，涉及約1.764萬億日圓，申請額更是高達預算額的11倍。而在已經獲批的項目中，以口罩和醫療用品居多。



醫療相關品牌回日本設廠 滅少依賴中國原材料

報道指，製藥企業Ace Japan之前主要從中國進口原料，該公司現正籌備於明年夏季在山形縣開工建設工廠，從原料供應流程開始實施一條龍生産；SHOWA GLOVE也將在香川縣建設新工廠，以生産一次性醫用橡膠手套。同時，亦有日企希望藉補貼實踐分散生產基地的策略，IRIS OHYAMA除了會使用補貼在宮城縣內生産口罩，還打算在美國、法國、韓國生産口罩，將之前集中在中國的生産，分散至其他地方。

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責任編輯：蘇穎琪