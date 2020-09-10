  • 30°C
香港時間 : 2020910日 (四) 17:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【減少依賴中國】日企冀回流生産　補貼申請量大增

商業 16:19 2020/09/10

分享：

外媒報道，不少日本企業也有意回流生產，申請政府生産回流補貼的項目也隨之而大增，競爭率高達11倍。（法新社圖片）

新型冠肺炎疫情令全球供應鏈陷入混亂，不少日本企業也有意回流生產，申請政府生産回流補貼的項目也隨之而大增，競爭率高達11倍。

【疫市營商】日企「自救」有方？　「直播帶貨」向中國客銷售產品

日經新聞網報道，日本政府預留2200億日圓的資金，在4月份推出「針對供應鏈對策的國內投資促進事業費補助金」，以支援企業回流生產，補貼對象為生産基地集中於特定國家的産品和材料，或者國民健康所需的重要産品和材料。

而截止6月，局方收到90個申請補貼項目，當中57個項目先行通過審查獲批，涉574億日圓。雖然當時競爭率不到兩倍，但截止到7月，申請項目一下子增加至1670個，涉及約1.764萬億日圓，申請額更是高達預算額的11倍。而在已經獲批的項目中，以口罩和醫療用品居多。

醫療相關品牌回日本設廠  滅少依賴中國原材料

報道指，製藥企業Ace Japan之前主要從中國進口原料，該公司現正籌備於明年夏季在山形縣開工建設工廠，從原料供應流程開始實施一條龍生産；SHOWA GLOVE也將在香川縣建設新工廠，以生産一次性醫用橡膠手套。同時，亦有日企希望藉補貼實踐分散生產基地的策略，IRIS OHYAMA除了會使用補貼在宮城縣內生産口罩，還打算在美國、法國、韓國生産口罩，將之前集中在中國的生産，分散至其他地方。

【新冠肺炎】疫情重挫商家生意　日企破產數目或升至7年新高

【香港經濟】日企憂香港前景　6成受訪者稱香港業務及投資魅力降低

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【香港經濟】日企憂香港前景　6成受訪者稱香港業務及投資魅力降低
2020/09/04
【香港經濟】日企憂香港前景　6成受訪者稱香港業務及投資魅力降低
【疫市營商】日企「自救」有方？　「直播帶貨」向中國客銷售產品
2020/07/14
【疫市營商】日企「自救」有方？　「直播帶貨」向中國客銷售產品
【新冠肺炎】疫情重挫商家生意　日企破產數目或升至7年新高
2020/05/30
【新冠肺炎】疫情重挫商家生意　日企破產數目或升至7年新高
【日本口罩供應】日企中國口罩廠房續復工　惟未知貨量
2020/02/11
【日本口罩供應】日企中國口罩廠房續復工　惟未知貨量
道瓊斯工業平均指數 日圓 口罩 美國 法國 南韓 中國 香川 山形 補貼

上一篇文章

【哈囉喂有段古】海洋公園停辦哈囉喂　只推優惠吸客

下一篇文章

【疫市營商】本地時裝設計業救亡　疫境下覓求存良方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國網紅吸金力驚人　「惜食」新政令「吃播」現失業潮？
中國網紅吸金力驚人　「惜食」新政令「吃播」現失業潮？
【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成
【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【BNO移民】蘇格蘭豪華別墅招情侶打理　年薪逾35萬元
【BNO移民】蘇格蘭豪華別墅招情侶打理　年薪逾35萬元
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一
【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一