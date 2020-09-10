【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚（訂戶專享） 環球經濟金融 16:22 2020/09/10 分享： 距離美國大選餘下約50日，共和黨特朗普跟民主黨拜登繼續在政治主張出現「不期而遇」，繼強硬處理中國問題之後，連「美國優先」也撞橋。盡管過去4年來，特朗普因此廣受國內外非議，實際上這卻是世界大勢所趨，也令拜登這名全球主義的支持者突然轉軚，一同擁抱「美國製造」。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【BNO移民】大批業主恐錯失政策市賣樓良機 攞防火證明要等6年 今日 【BNO移民】大批業主恐錯失政策市賣樓良機 攞防火證明要等6年 【美國疫情】美國每月要檢測近1.8億次 才可安全復課 今日 【美國疫情】美國每月要檢測近1.8億次 才可安全復課 【加州山火】闖火海如登陸火星 黑暗中午餐如「世界末日」（圖輯） 今日 【加州山火】闖火海如登陸火星 黑暗中午餐如「世界末日」（圖輯） 【美國大選】拜登批特朗普淡化疫情 背叛美國人及瀆職 今日 【美國大選】拜登批特朗普淡化疫情 背叛美國人及瀆職 【新冠肺炎】年輕患者死亡率高過患心臟病 今日 【新冠肺炎】年輕患者死亡率高過患心臟病 最新專欄文章 更多 【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章（訂戶專享） 2020/09/09 【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 2020/09/09 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 2020/09/09 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 2020/09/09 東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？ 2020/09/08 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？ 全球化 經濟 特朗普 拜登 經濟內循環 美國共和黨 美國 美國民主黨 關稅 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入