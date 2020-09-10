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【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚（訂戶專享）

環球經濟金融 16:22 2020/09/10

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距離美國大選餘下約50日，共和黨特朗普跟民主黨拜登繼續在政治主張出現「不期而遇」，繼強硬處理中國問題之後，連「美國優先」也撞橋。盡管過去4年來，特朗普因此廣受國內外非議，實際上這卻是世界大勢所趨，也令拜登這名全球主義的支持者突然轉軚，一同擁抱「美國製造」。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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