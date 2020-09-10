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【哈囉喂有段古】海洋公園停辦哈囉喂　只推優惠吸客

商業 16:35 2020/09/10

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海洋公園連續舉辦19年的哈囉喂，今年敵不過疫情要停辦。

哈囉喂將至，海洋公園連續關閉約兩個月後，亦快將有機會重開。但已連續舉辦19年的哈囉喂，今年敵不過疫情要停辦。香港人，今年只能回憶過去的「鬼怪」，期待下年哈囉喂再臨。

盛智文年年「扮鬼」
自2001年起，海洋公園每年都在10月舉辦哈囉喂，吸引中外遊客。不但是不少港人「每年的期待」，也為不少年輕人帶來兼職機會。就算去年發生社會運動，哈囉喂仍然繼續舉辦，只是活動受到一些影響。例如在蒙面法下參加者只能在園內化妝，園方需提供卸妝水給入場人士離場前抹去妝容，及後更取消後期活動。但今次完全取消，為舉辦以來首次。

哈囉喂每年都有不同的主題，圖為2015年以喪屍為主題。（資料圖片）

海洋公園每年均聘請大量兼職「扮鬼」，圖為2017年以驚慄電影《恐懼鬥室》為題。（資料圖片）

海洋公園哈囉喂由2010年起，每年均會選用藝人羅蘭為活動宣傳。圖為2014年夥夏蕙姨及盧海鵬。（資料圖片）

哈囉喂是海洋公園近年的大型活動之一，於2001時任海洋公園主席的陳南祿引入，再經後繼的盛智文結合香港元素，以令入場人士驚嚇為目標，成功將整個活動發揚光大。相信大家至今仍記得，2003年至2014年期間，海洋公園主席盛智文每年「扮鬼扮馬」的經典模樣。而園方的收入，亦幾乎連年上升。

鬼屋玩「瞓棺材」曾發生意外
活動從最開始只開放周五至周日的晚上，延長至周一至周日，並特別設有晚間門票，讓只對哈囉喂感興趣的入場人士，只購買該時段的門票。活動除了鬼屋外，還有表演活動，入夜後即有「扮鬼」員工在園內四處走，加強萬聖節的氣氛。如去年的哈囉喂就劃分6大主題鬼域，以具有香港文化為主題區域，加上在餐飲等方面配合下，讓大人小朋友體驗哈囉喂。

每年10月海洋公園入夜都「危機四伏」，扮鬼的員工不時跳出嚇人一跳。（資料圖片）

不過，活動亦曾發生意外。例如在2017年，在鬼屋玩「瞓棺材」時因出現意外，釀成命案。除了無法預計的事故，海洋公園去年在「地獄巨星賀台慶」的演藝項目中，疑傳出有政治審查，更傳言有員工擬罷工抗議，最後取消活動。海洋公園當時對事件的回覆，尊重表演人士和員工表達意見，節目以娛樂為目標，不涉及對社會事件的取態。

責任編輯：馬意文

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