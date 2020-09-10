華為余承東：上半年手機全球出貨量1.05億部 上季已出現缺貨

▲ 華為消費者業務CEO 余承東出席2020華為開發者大會。

華為今日（10日）舉行開發者大會，華為常務董事、消費者業務CEO余承東表示，今年上半年華為消費者業務手機全球出貨量1.05億部，消費者業務銷售收入2558億元人民幣。他指出，華為在上季國內市場份額佔比超過51%，惟已經出現缺貨現象。

余承東說，HSM的發展超預期，目前華為HSM（華為流動服務）集合9.6萬個應用，活躍用戶高達4.9億人。

華為宣布鴻蒙系統升級至2.0版本。余承東稱，Harmony OS 2.0（鴻蒙系統2.0）正式面向應用開發者發布Beta版本，今年底將發布手機版，明年華為智能手機將全面升級支持鴻蒙2.0。此外，華為智慧屏、平板、手錶等產品也將搭載鴻蒙系統。

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編輯：陳華