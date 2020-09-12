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【酒遍世界@iM網欄】發揮混酒藝術釀製 清酒「白岩」

名人薈萃 11:32 2020/09/12

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限聚令放寬，晚市隨之延長，令本月生日的我在過去的一個星期內，每晚嚐盡各國美食，配搭上各款式的美酒。 其中最豐富的一頓包含北海道海膽，新鮮象拔蚌的海鮮火鍋。為了品嚐刺身，我選擇從勃艮第的默尔索Meursault開始配搭。事實上，勃艮第也不一定選購特級田的葡萄酒，普通村級莊的「貓蘇」口感同樣柔和，但欠缺特級田的濃厚木桶味和香草味，與新鮮刺身更匹配。

當晚，我再開一瓶1.8公升的十四代超特撰清酒。由於這種級別的清酒口感濃郁，甜味在口裡較特出，容易覆蓋刺身的新鮮味道，反而跟麻辣火鍋的配料更合適。最後，我們用了一瓶較新年份的智利名酒莊Seña，來陪襯本地手切肥牛及新西蘭羊肉。雖然配搭看似凌亂，但卻為我們帶來不少驚喜。

我們品嚐了相對地比較簡單的一餐：廚師發辦的日本料理。當晚，我選擇了一瓶有故事的清酒，就是本年度最矚目的「白岩」IWA 5。創辦人為鼎鼎大名Dom Pérignon的首席釀酒師Richard Geoffroy。這位傳奇人物為Moët et Chandon 打拼28載，退休後不打算享受生活，而是「Faire du saké au Japon（在日本造清酒）」。他十分欣賞日本料理，也認識了許多日本朋友，建立了深厚的友誼。習慣用葡萄為主材的他，認為能用一粒米製造一瓶酒是很奇妙的過程。他在日本的酒莊位於富山県立山町，2021年1月才正式開幕，將會名為「白岩」蔵（日語發音：Shira iwa Kura）。Richard Geoffroy發揮了最擅長的混酒藝術(Art of Blending)，在釀造IWA5的過程中，使用了三款米種及五款酵母。這款清酒暫時還沒有固定的方程式，會繼續研發最適合的口味。現時第一代的IWA5已在市場上面世。由於分配到香港的貨源有限，價錢也相對地高。

作者_Apple Cheung簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung

欄名 : 酒遍世界

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