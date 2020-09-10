▲ 【BNO移民】大批業主恐錯失政策市賣樓良機 攞防火證明要等6年

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成為港人熱話，惟英國投資物業須注意，英國早前推出的新防火規定，導致意想不到後果，相關防火安全證明書極難取得，部分個案甚至要等6年取得文件，令物業出售難度激增，大批業主賣樓或按揭申請受阻。

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英國放寬防疫限制後，同時推出稅務優惠，一度因疫情死寂的樓市變得活躍，樓價大升；惟不少業主卻在交投談妥後，才發現很難取得防火證明，以至成交告吹，恐錯失疫後由政策推動的黃金機會。

2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）大火，近百居民葬身火海，英國政府痛定思痛，去年12月起要求業主出售物業或申請物業抵押按揭時，提交外牆物料防火安全證明。

惟有關防火證明取得難度十分高，《衛報》報道，目前當地只有約300名可發出證明的合資格專家，政策突如其來，檢測需求暴增下，業主要排期數年才能取得證明，部分個案排至2026年。據報層數較多的樓宇會獲優先檢查，意味較矮大廈單位業主要等更久。

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有倫敦業主表示，過去3度申請物業加按，都十分順利，早前再申請出租物業按揭（buy-to-let mortgage）卻遭遇阻滯。

按揭顧問Chris Sykes指，防火報告雖非硬性要求，測量行穩陣起見，往往會要求提供防火證明，管理公司通常難以提供，申請按揭嚴重受阻，這對近10年興建的摩天住宅大廈影響尤其大。他促請政府盡快提出解決辦法，否則很多人會被卡住，進退不得。

責任編輯：林建忠

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