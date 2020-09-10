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世界自然基金會報告 45年間全球野生動物減少68%

環球政經 15:32 2020/09/10

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世界自然基金會發表報告指，受著近年大規模損害生態的人類活動影響，從1970年至2016年間，全球野生動物數量減少六成八，且減少速度未有放緩跡象。

疫情下人類減耗資源 「地球超載日」推遲近1個月下一頁

世界自然基金會發表的《地球生命力報告》，被視為衡量全球生物多樣性變化的其中一個重要指標，統計包括哺乳類、魚類、鳥類等近21000種遍布全球的野生動物數量。

追溯史前地球模樣 香港7.5億年前在哪裏？下一頁

報告提到，雖然本年共發現近400種新物種及4870個動物種群，但從1970年至2016年計算，全球居於野外動物的數量，仍然下跌平均六成八，其中拉丁美洲及加勒比海區域情況嚴重，數量平均大跌九成四。

造成生物多樣性大跌的原因，主要是因為土地利用的改變。過去五十年，大量野生動物棲息的土地例如叢林、沼澤等，都被人工改作農地，扼殺動物的居住環境。人口及需求膨脹，以及國際間日趨頻繁的交易，都是加速野生動物滅絕的原因。報告特別提到，目前全球暖化並非生物多樣性減少的主因，但相信在不久未來，有關問題將對野生動物造成威脅。

世界自然基金會總裁兼執行長羅拔 (Carter Roberts)形容人類正破壞自己的家園，對健康、安全及生存構成風險。大自然正發出求救信號，如果情況不變，毫無疑問野生動物數量會繼續下跌，最終可能出現滅絕，威脅生態系統的完整。

 

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撰文 : 林展鋒

地球 大自然 農地 人口 氣候暖化

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