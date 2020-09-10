【疫市營商】 海洋公園取消哈囉喂 推498元半年無限次入場證

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國泰因應新冠肺炎疫情 豁免收取取消行程手續費用
商務及經濟發展局局長邱騰華日前指, 在情況容許下, 將於下周五(18號) 重開海洋公園和迪士尼樂園等娛樂場所。為吸引市民入場, 海洋公園今日(10號) 預告將推出港人限定優恵, 包括498元為期半年的無限次入場證, 及享有65折門票優惠；亦在10月份舉行「森度遊」享受兩日一夜的露營體驗。惟因應疫情的關係, 今年將會取消10月哈囉喂。
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海洋公園雖然在6月份短暫營運一個月的時間, 但仍出現人流及收入較正常大跌九成, 生意再受打擊；在閉館期間, 所損失的門票收益及園內消費令公園財政狀況陷入危機。海洋公園主席劉鳴煒表示, 受疫情影響, 現時難以在一年內轉虧為盈, 但正積極尋求出路。
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另外, 海洋公園將推出498元無限次入場證及65折門票優恵, 並在10月份推出「海洋公園森度遊」兩日一夜露營遠足活動 。他表示, 運用海洋公園在南區海岸線及依山而建的大自然環境, 而推出一系列綠色休閒活動, 以推動生態保育。
門票65折優恵詳情如下:
- 成人門票售價為320元 (原價: 498元), 另享有總值100元的電子消費現金券
- 小童門票售價為160元 (原價: 249元), 另享有總值50元的電子消費現金券
開售日期: 由重開日期計起
無限次入場證優恵如下:
- 成人售價為498元, 於2020年11月30日或之前購買, 可獲總值100元的電子消費現金券
- 學生售價為398元, 於2020年11月30日或之前購買, 可獲總值100元的電子消費現金券
- 小童售價為249元, 於2020年11月30日或之前購買, 可獲50元電子餐飲現金券
有效期: 2020年10月1日至2021年3月31日 (不適用於2020年12月20日至31日、2021年2月12日至19日)
升級優恵詳情如下:
由2020年10月1日起, 憑當日優恵標準門票, 加以下金額即可升級至無限入場證:
- 成人證: 278元
- 學生證: 178元
- 小童證: 139元
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責任編輯：潘曉豐