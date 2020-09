鴻蒙升級2.0　明年華為推出鴻蒙系統手機

華為開發者大會於周四(10日)在東莞舉行,華為消費者業務CEO余承東在會上宣布鴻蒙系統2.0(HarmonyOS 2.0),今年12月會發布手機版本,至明年華為手機將全面升級支持鴻蒙2.0。

本來,鴻蒙系統用於物聯網裝置及智能家電之上,但在美國封殺之下,華為只好以鴻蒙系統取代Google的Android系統,而且為了令鴻蒙系統適用於手機,華為已投資超過1億元人民幣,已鴻蒙達到Android的70%至80%水平,逐漸構建成自家的生態系統。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄稱,未來華為的平板電腦、智能手表在內的產品,也會搭載鴻蒙系統。同時,會上宣布美的,九陽等品牌,也快將推出搭載鴻蒙的家電產品。

此外,余承東表示,今年上半年華為的消費者業務手機全球發貨量達1.05億,消費者業務銷售收入2,558億元人民幣。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛