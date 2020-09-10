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鴻蒙升級2.0　明年華為推出鴻蒙系統手機

股樓投資 16:25 2020/09/10

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華為開發者大會於周四（10日）在東莞舉行，華為消費者業務CEO余承東在會上宣布鴻蒙系統2.0（HarmonyOS 2.0），今年12月會發布手機版本，至明年華為手機將全面升級支持鴻蒙2.0。

本來，鴻蒙系統用於物聯網裝置及智能家電之上，但在美國封殺之下，華為只好以鴻蒙系統取代Google的Android系統，而且為了令鴻蒙系統適用於手機，華為已投資超過1億元人民幣，已鴻蒙達到Android的70%至80%水平，逐漸構建成自家的生態系統。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄稱，未來華為的平板電腦、智能手表在內的產品，也會搭載鴻蒙系統。同時，會上宣布美的，九陽等品牌，也快將推出搭載鴻蒙的家電產品。

此外，余承東表示，今年上半年華為的消費者業務手機全球發貨量達1.05億，消費者業務銷售收入2,558億元人民幣。

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記者：林衛

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