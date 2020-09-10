華為禁令下周二生效　日經：日韓台企業逾2000億零部件面臨斷供風險

▲ 美國對華為的禁令將於下周二（15日）生效，廠商不得向華為出售採用美國製造設備或依賴美國軟件與技術設計的晶片。

美國對華為的禁令將於下周二（15日）生效，廠商不得向華為出售採用美國製造設備或依賴美國軟件與技術設計的晶片。《日經》報道，日本、台灣和韓國的企業，每年向華為供應零部件的金額高達2.8萬億日圓（約260億美元或2015億港元） ﹐部分企業開始尋找替代客戶。

英國研究公司Omdia 董事Akira Minamikawa 估計，單是日本、台灣及韓國每年供應華為合共2.8萬億日圓（約260億美元） 零部件。

報道指，日本企業佔華為零部件供應近3成，受的影響最大；單是Sony出售智能手機圖像傳感器的交易每年就達數十億美元。台灣方面，外界估算世界最大半導體企業台積電每年供應逾50億美元産品，聯發科也有近5億美元圓的交易。南韓方面，華為是三星電子最大的記憶體買

報道指出，沒有半導體，就無法製造智能手機和基地台。即使是電池和電路基板等半導體以外的零部件，也可能受到影響。華為第二季智能手機全球份額超過韓國三星電子，首次躍居首位。而在手機基地台領域，華為的份額在全世界超過3成，處於首位。

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編輯：吳敏芳