脫歐風險重燃　英鎊連跌5日

英鎊近月強勢告終，創下9個月以來新高的1.3482後連跌5天，一度下破1.30關口。英國脫歐風險重燃，自疫情爆發以來，英國與歐盟的貿易談判停滯不前，近日英國更公布「內部市場議案」，有關條款更指會與脫歐協議抵觸，變相推翻部分脫歐協議內容，並違反國際法。有關爭拗將令英歐在年底限期前達成貿易協議的機會變得更為渺茫，並動搖英國的國際地位。英鎊升勢告終，年底前的脫離風險可能持續拖累英鎊表現。

歐元亦借勢回落，市場關注今晚歐洲央行在議息會議後會否發表打壓歐元升勢的言論。儘管歐洲疫後的經濟前景有所改善，但歐元區已陷入通縮困局，而歐元升值將會加劇通縮壓力。事實上，歐元從5月中的低位至今已升值超過10%，歐洲央行出口術打壓歐元升勢的風險不容忽視。美國方面，特朗普選情有所改善，與拜登的差距開始收窄，11月的大選結果將難以預料。近日美股大跌，避險情緒升溫，美元亦逐步開始擺脫弱勢，一旦疫苗研發進展不似預期，投資者需要慎防股市有進一步回調的風險。