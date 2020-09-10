【美國疫情】美國每月要檢測近1.8億次 才可安全復課

美國的新冠肺炎疫情仍持續，美國總統特朗普一直努力推動學校復課。但根據美國洛克菲勒基金會的研究，美國如要安全地重開學校及復課，料每月需進行1.76億次的新冠肺炎病毒檢測，為目前每月檢測量的超過8倍。

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美國洛克菲勒基金會（Rockefeller Foundation）與（Duke University）合作進行研究，以探討如何在疫情下助學校、企業等機構重開。研究指美國需每月進行1.76億次檢測才可安全復課，目前約2,100萬次的檢測數字與此相比，明顯仍有一段距離。

研究更指，如美國要確保學校、療養院等高危場所可安全恢復運作，每月更要進行高達1.93億次檢測。

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目前美國只有部分學區，為復課制定適切檢測安排，亦難以達到研究建議的檢測規模。洛杉磯擁有美國第二大學區，擁有超過70萬名學生，早前花費約2.1億美元（約16.38億港元）用以檢測教職員及進行疫情追蹤。

紐約擁有美國最大學區，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）上周與工會達成協議，延至9月21日復課，每月要安排110萬學生及教職員進行新冠檢測，也要向校方提供足以使用30日的口罩及防疫用品。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 研究指美國需每月進行1.76億次檢測，才可安全復課。