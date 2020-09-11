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【美國山火】闖火海如登陸火星 黑暗中午餐如「世界末日」（圖輯）

環球社會熱點 10:06 2020/09/11

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加州山火持續數周，被焚毀的土地面積超過特拉華州，創歷年新高。

美國加州山火仍未受控，美國山火過去一日焚燒最少1000平方公里土地，救援人員出動直升機，拯救被困的民眾，山火至今造成最少11人死亡。自8月15日以來，美國加州已經出現近1000場山火，強風下火舌猖獗，森林如火海，消防員救火如登陸火星。

在破紀錄的高溫及強風下，山火持續焚燒。有氣象學家說，山火過去一日焚燒最少1000平方公里土地，形容火勢正以令人難以置信的速度擴散，情況前所未見。消防部門向幾乎全州發出警告，超過14000名消防員出動撲火，又切斷向22個縣的居民供電。

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持續數周的山火導致超過93萬公頃土地被焚毀，面積超過特拉華州，創歷年新高，有超過3300座建築物被摧毀。

【加州山火】消防直升機師喪生 全州緊急狀態 2萬人疏散【下一頁】

【澳洲山火】暴雨淋熄逾30個火頭 但觸發水災危機【下一頁】

加州山火煙霧濃罩三藩市地區，導致天空染成橙色。居民當地周三（9日）早上起床時，天色仍然好像傍晚一樣。當地傳媒報道，由於太陽光線難以穿透濃煙，所以即使是早上10時，天色仍然好像在黎明時份一樣，街燈一直亮著，街上的車也要開車頭燈照明，至下午3時半，天色仍然昏沉。有居民分享，在黑暗中吃午餐的感覺很奇怪，形容好像世界末日一樣。

同樣遭遇山火的俄勒岡州，至今超過30萬英畝的土地正在焚燒，最少5個城鎮遭受嚴重破壞。州長布朗表示，幾百間房屋被大火吞噬，死亡人數可能創下州內新高。

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責任編輯：葉芷樺
 

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