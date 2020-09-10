【壹傳媒】警方拘15人涉炒賣壹傳媒洗黑錢、串謀欺詐　3日買賣1.3萬次、獲利3870萬元

▲ 壹傳媒創辦人黎智英上月被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，同一星期壹傳媒股價、成交量急增。

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英上月被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，同一星期壹傳媒股價、成交量急增。毒品調查科總警司鍾詠敏及毒品調查科警司（財富調查組）鄒祥有將於下午3時半交代壹傳媒炒股案。

警方交代，現時拘捕15人，涉及買賣壹傳媒時干犯串謀詐騙及洗黑錢。

警方稱，15人在3個交易日買賣1.3萬次，涉及16.9億股，相當於壹傳媒該3日成交23.8%，15人交易額15億元，獲利3870萬元。警方表示，案件是受到投訴的案件，並指有一名年紀不少的投資者損失100萬元。

15名拘捕人士年齡22歲至53歲，有一人有三合會背景，5人為30歲以下，另有報稱公務員、自僱人士和傳銷。

警方形容，15人涉用社交媒體密集股份買賣，甚至在未被執行賣盤指令，就以相同、更高價格落買盤，製造交投熱熾假象，而部分被捕人買入、賣出價錢完全一樣，認為當中有共同指向、導向性，稱與一般教人投資有分別。

警方拒透露曾否與證監會聯絡，僅稱執法機關可獨立、平行運作。

以下為文字直播

【16：35】記者會結束

【16：35】鄒祥有稱，15人交易額涉及15億元，案件是受到投訴的個案。

【16：28】鍾詠敏稱，15人在3個交易日交投1.3萬次，令人誤會股份交投熾熱，他們之間的聯絡、通訊會是跟進的一部分。

【16：25】鄒祥有表示，法例無清晰定義欺詐，認為15名被捕人有「呃人協議」，令其他人入市。重點是交易人士是根據自己經驗、市場投資，還是合謀欺騙其他人。

【16：21】鍾詠敏稱，事件並不針對壹傳媒，而是針對利用事件操縱股票市場運作，令人獲利或受損的人，指有年紀不輕的人受損100萬元。

【16：19】鍾詠敏稱，因應被捕人的年齡、職業背景，認為其資金來源有可疑，也懷疑串謀欺詐罪行，與證監會通訊、聯絡不方便講。

【16：14】被問及有否與證監會行動，鍾詠敏稱，不評論證監會行動。

【16：13】鄒祥有稱，15人有頻密交易，部分被捕人買入、賣出價錢完全一樣，有共同指向、導向性，稱與一般教人投資有分別。

【16：11】鄒祥有稱，15人有一人有三合會背景，5人為30歲以下，另有報稱公務員、自僱人士和傳銷。警方凍結相關銀行及證券戶口，涉3000萬港元，也會調查是否更多人涉案，不排除更多人被捕。

【16：10】鄒祥有稱，壹傳媒細價股，好容易被莊家操控。網上鼓勵市民購買股票，被捕人手法，低位高頻交易，營造買賣活躍、不斷上升現象。

【16：09】15名拘捕人士年齡22歲至53歲，涉及犯罪得益。警方指15人涉用社交媒體密集股份買賣，甚至在未被執行賣盤指令，就以相同、更高價格落買盤，製造交投熱熾假象。

15人在3個交易日買賣1.3萬次，涉及16.9億股，相當於當日成交23.8%，獲利3870萬元。

【16：05】鍾詠敏指，8月10日拘捕黎智英後，壹傳媒股價有極不尋常變動。

▲ 毒品調查科總警司鍾詠敏及毒品調查科警司（財富調查組）鄒祥有交代事件「

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編輯：麥德銘