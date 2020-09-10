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【黑膠唱片的復興@iM網欄】反應市場供求 二手舊碟竟更受青睞

名人薈萃 15:23 2020/09/10

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如果要解釋我所謂「黑膠唱片從未停止過」，就一定要再次向當年努力爭取商談版權，高質素混音師，精湛母帶修復技巧和生產壓碟品質管控致敬。

這等高質素復刻版唱片，確實會慫恿到一群愛好黑膠唱片的新知舊雨，重投懷抱。就如黑夜點燈，讓點點微光一盞盞的燃點開去。

唱片需求與日俱增。從商談版權，母帶修復，制模，壓制工作程序需時。市場需求又急劇增加，復刻唱片生產訂單，唯獨依賴幾間碩果僅存負責，需時輪候是不能避免了。既然不能滿足市場，被受遺棄的二手舊碟，不單止受到青睞，而且價格亦應聲暴起。

經歷幾十年黑膠年代，一代人的收藏儲存，可以用海量形容。因此各地營商者紛紛抓住機會，搜購遺落人間，閒置一閣黑膠唱片。一石激起千層浪，這幾年全球二手黑膠，幾近都給商人買走了。

原本給冷落一旁，難逃填海的劫數，竟能被推放在店舖前台，祇能說是異數。

尤其是廣東中文曲目，正當唱片公司有計劃和系統，復刻黑膠唱片。令人摸不著頭腦是，舊唱片價格飇升速度更急劇。究竟唱片公司，潑出去的是水還是油? 

如果真的有一張唱片，會令50後至90後幾個世代都追捧的話(其實真是有的) ，銷量當然不復當年，但銷售量也令唱片公司進賬不少。

眼見本來是唱片公司的肥肉，竟然長在二手市場身上。消費的因為想擁有而要貴買，當然會感到無奈，但價格是最忠實，反應市場供求的標準。

當市場真的願意付給唱片公司三數百元買一張唱片，證明消費者都承諾了，我們往後都不再需要用炒價買二手碟，因為新的質量，才有保證。

畢竟這只是消閒雅興，動輒用幾百甚至上千元去買一張二手唱片。我不會為唱片工業感到欣喜，沒有生命耐力的行業，美其名我們只在努力攪攪活化。

作者＿三通Raymond簡介：

音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

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