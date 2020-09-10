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DWS料：環球經濟於2022年未能回復疫情前水平　料今年中國GDP按年增2%

即市財經 17:01 2020/09/10

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DWS德意志投資亞太區投資總監Sean Taylor表示，疫情對環球經濟影響深遠，他認為，到2022年中，環球經濟亦未能恢復至疫情前的水平。他預計，今年歐美及其他新興市場國家，惟中國的GDP錄得正面增長2%。

雖受疫情影響，但目前內地的疫情發展得以受控，故內地經濟開始復蘇。他指，近期人民幣表現較好，對其匯價未來走勢仍持正面。他預計內地GDP今年仍能錄2%輕微增長，明年內地GDP升幅達8.5%。美國方面，他預計今年GDP錄得5.4%的負增長，明年GDP才錄得正面增長，達4.2%。

Sean Taylor指，香港受到疫情及去年社會運動影響，今年GDP的仍然下跌，料明年才出現2%的正面增長。他又認為，中美關係影響底下，愈來愈多美國上市的內地企業，均來港或回到內地上市，他認為，香港及內地的股票市場從中受惠，他又預計，將有更多科技股加入至恒生指數當中。

他又看好中國股票市場，在DWS的資產配置組合中，亦增持中國市場的股份。他表示，看好在亞洲股票市場特別是科技股多於美國的科技股，主要因亞洲科技股的估值仍然未有反映出來。

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編輯：謝卓榮

股票 香港股票 疫情 亞洲 美國 GDP 經濟

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