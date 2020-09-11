【夢想本應翱翔@iM網欄】Online Pitch 成新常態 三大貼士你要知！

不經不覺已經來到2020年的第三季，也是阿里巴巴香港創業者基金舉辦JUMPSTARTER 環球創業比賽 2021的時間。我有幸在《iMoney》這個新欄目「夢想讓本應翱翔」和大家分享在香港及環球初創生態的所見所聞，當中包括創投對市場的見解，也會邀請創業家及業界領袖分享創業心得和行業最新趨勢，為大家提供建議。今年以來，疫情打亂了大家各種的計劃。創業者也會面對比平日更多的挑戰。正如今年我們基金的主題「世界更大，你更前。」唯有快速應變，迎接新常態，向世界出發，才是創業家應有的精神！

適應新常態 把握機遇

經過今次新冠肺炎疫情一疫，相信大家對視頻會議及Online Pitch (線上簡報)已不再陌生，線上方式的效果不會比面對面交流差，更可衝破時間與地域界限。JUMPSTARTER 環球創業比賽2021也隨市場變化順勢而為，將以線上形式進行初賽遴選。初創需要思考如何將以往線下匯報的方式轉換至線上，同時在有限時間內吸引投資者。有見及此，我們近日請來戈壁投資 (Gobi Partners)合夥人唐啟波 (Chibo Tang)，以及Speak Up Event Coordination總監關宛凝 (Melody Kwan)，從投資人及演講者的角度和初創分享Online Pitch的要訣。

表達精準到點 行雲流水駕馭內容

作為投資者，我和Chibo「閱Pitch無數」，初創要從云云創業計劃中獲得青睞，產品具賣點是基本條件，同時要言簡意賅地將其意念想法表達出來，用整個計劃最引人注目的內容吸引投資者，這樣才算跨過第一關。

創業計劃書切忌只懂拋書包，即使講盡行內術語，也不代表可以過關。一份有質素的創業計劃書，要清晰交代創業的原因和目標、展示整個計劃的可行性、突出項目的獨特和優勝之處，同時也要讓投資者了解創業團隊的思慮是否周全、團隊的執行能力、合作精神及團隊各人的專長，這些都同樣是彰顯出創業項目投資價值的關鍵。

掌控節奏 「寓Pitch於樂」

行內常說的「電梯簡報」就是指創業者要在只有一程電梯那麼短的時間內做完創業項目報告，也就是說創業者必須爭分奪秒地介紹上述的各項關鍵內容。有很多人在心急之時，很容易就會陷入自說自話的狀態。

這跟Online Pitch的情況也很類似，往往大家會忽略對方的感受。Chibo提到，創業者在分享一些較複雜的概念時，應放慢節奏，為線上的投資者提供思考空間。當投資者向你提問時，就必須抓緊機會作精要回答，把握對方將注意力集中在你身上的時間，與他們產生共鳴。我建議大家，如果參與Online Pitch的話，可以利用不同方法去輔助解說，例如可以播放影片、在身後加入佈景，甚至把產品當成是工具，借此來加強投資者對產品的印象，引起他們的好奇心。

「姿」、「態」並重 有備而戰

具備豐富演說指導及擔任主持經驗的Melody就提醒各位初創，應充分展現自己擅於表達交流的一面，畢竟在線上的場景，我們無法即時應對對方在螢幕下的反應，但我們可以利用手勢或適當提高聲線語調等的表達方式，來進行交流，這些也是公開演說的基本技巧。

另外，在線上演講時，我們也要留意如何通過螢幕來做到眼神接觸，要訣是將視線集中在鏡頭上，盡量不要左右顧盼電腦屏幕。臉部角度應調較至鏡頭水平位置，這是很重要的，我遇過對方沒有把電腦提高，於是在半小時的Pitch一直看著他的鼻孔。此外，大家應該適時觀察並照顧投資者的反應，進行互動。當然，首要的仍然是事前做足準備，包括合適的設備、預先測試聲畫及網絡接收；如果能夠對突發事件有應變準備，也可以令投資者有更深刻的正面印象。

大家下次有機會做Online Pitch的時候，不妨多加留意，將自己最佳一面展現出來。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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