【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】常吃奇異果，讓排便順暢！血管年齡可減21歲!

筆者於8月初分享一篇《抗疫新煮意 15分鐘省時的有營沙津》 ，强調養生自少養起，有營三餐長健康，三餐均衡不易胖，「每天不可不吃早餐，每天三餐要均衡！」有讀者跟筆者分享她豐富的早餐，她告訴筆者她每天食一個奇異果。她以前不是每天排便，但自從每天食有奇異果的早餐，她可以每天輕鬆排便順暢! 筆者早餐有食奇異果，奇異果營養密度高，有「水果之王」之稱。 今日就同大家分享奇異果既好處、禁忌同簡易早餐。

奇異果擁有豐富的營養成分，主要包括：

●膳食纖維

● 維他命A、B群、C、D、E、K

● 礦物質鈣、鉀、鎂、鐵、鋅等

● 奇異果蛋白酶（酵素）

● 葉酸、類胡蘿蔔素、葉綠素、植物化學物質等綜合營養素

奇異果好處多

1) 富含膳食纖維，改善腸道健康

奇異果中含寡糖、膳食纖維、含硫的蛋白分解酶，可幫助食物吸收，促進腸胃蠕動，改善便祕等問題。晚餐後吃一個奇異果，促進腸胃蠕動。若加一杯水能活化酵素，打造易瘦體質。

2) 維他命C含量豐富 增強身體免疫力

奇異果所含維他命C是檸檬的3倍、橙的3.5倍，更是蘋果的12倍左右。食一個100克的奇異果，可獲93毫克的維他命C，幾乎滿足一日所需。 奇異果被美國食品藥物管理局列為是抗癌蔬果之一。攝取足量的維他命C可以增強身體免疫力，預防感冒，讓身體更健康。

3) 預防癌症

奇異果含有豐富的維他命C、葉黃素、β胡蘿蔔素，能夠提升抗氧化力，減少DNA損傷，降低罹患癌症的機率；而維生素C還能夠阻斷吃加工食品所產生的致癌因子「亞硝酸胺」，對胃癌、肝癌、大腸癌等多種癌症有預防作用。

4) 預防心血管疾病

日本生活情報節目《サタデープラス》2016年採訪紐西蘭種植奇異果的5位農民，發現農民常吃奇異果，其平均血管年齡減少21歲。《血小板期刊》（Platelets）的研究顯示，每天吃2至3顆奇異果，連續食用28天，顯著改善血小板的凝集情況，三酸甘油脂降低了15%。《營養期刊》（Nutrition Journal）的研究表明，吃一個奇異果，對於心血管健康有幫助。吃奇異果使血管暢通，預防血栓、動脈硬化及冠心病。

奇異果的禁忌

1、不能和牛奶一起服用

由於維他命C容易與奶製品中的蛋白質凝結成塊，奇異果與牛奶一起服用不但影響消化吸收，還會使人呈現腹脹、腹痛、腹瀉，前兆性流產、月經過多和尿頻者忌服。

2、不能空腹吃

食飯前飯後1到3個小時較為適宜，不要不宜空腹吃。

奇異果含鉀量較高， 腎功能不良、有尿毒症或洗腎患者應酌量食用，食用前先向醫師諮詢。

▲ 讀者跟筆者分享她的早餐，包括奇異果(含纖維)、雞蛋(含蛋白質) 麵包 (含碳水化合物食物) 非常豐富!

▲ 讀者跟筆者分享她的早餐，包括奇異果(含纖維)、雞蛋(含蛋白質) 麵包 (含碳水化合物食物) 非常豐富!

▲ 讀者跟筆者分享她的早餐，包括奇異果(含纖維)、雞蛋(含蛋白質) 麵包 (含碳水化合物食物) 非常豐富!

▲ 筆者之前也弄過一些簡單早餐，含有奇異果。

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作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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