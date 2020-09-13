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【宏觀術數@iM網欄】「終點即為開始」 「闇」黑的循環周期 （Dark）

名人薈萃 09:32 2020/09/13

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早陣子疫情第三波肆虐，戲院停開，餐廳只營業到晚上六時，趁機會煲劇，一口氣看完3季Netfix的德國科幻「燒腦神劇」《闇Dark》，其中有些環節用玄學觀點去看也很有趣味玄機。

 

劇情發生在德國虛構的小鎮溫登，從幾個青少年失蹤，逐步帶出4個家庭幾代人錯綜複雜的關係及恩怨情仇，似乎一切源於當地核電廠事件，引發蟲洞，及後主角們穿梭時空、往返平行宇宙，以至世界末日的前因後果。男主角約拿（Jonas）從第一集（2019年）苦惱於父親自殺身亡，及後穿越時空，回到33年前1986年發現父親身世的秘密，更驚覺夢寐情牽的心上人瑪莎(Martha)竟又是禁忌。劇中人物們都受著慾望執著驅使，企圖改變過去，未來卻總未如所願，要發生的還是發生，仿似永劫回歸。越執著掌握時光機的力量改變世界，不停造業，反而成為末日之因，一切到底是否命定？還是他們只是「母體的數據錯誤」？

 

直至最後一季揭盅真相大白，萬般變化「源」來另有其地，正如劇中說：「問題不在於那個時空，而在於那個世界。」為免影響朋友們欣賞，本文不多作劇透，只談談其中引申的一些有趣內容。

 

萬物皆有關連 Dark-Everything is connected

 

33年的循環

 

故事第一季從2019年起始，角色們穿梭於1986、1953及至2052 年，每個時段都相隔33年。第二季就從2020年起以33年為一個時段穿越。劇情解釋33年是太陽和月亮的重遇，一切事物又回到原來重複發生。

循環的時間迴圈

 

那麼33年是如何計算出來呢？

 

原來，這便是太陽曆（西曆）和太陰曆（月圓月缺）的差異產生。陽曆計算一年是地球繞太陽一周為準（365.2425日）並分成12個月。太陰曆則以月亮環繞地球一周為一個月，約28-29日，12個月加起來只有約354日。每年和陽曆相差了約11天，約33年便會重新循環（330多天）。中國陰曆則每19年加入7個閏月，避免了17年後正月變成秋天，以便指導農耕。

 

除了日和月循環以外，星占學更重視冥王星和土星約33年的會合周期。2019 年也正好被影響至深。土星代表限制和壓止，冥王為死亡與重生，恰巧如劇內「終點即為開始，死亡即是誕生。」 現實世界這兩年間也是翻天覆地，而過往土冥會每主紛爭戰亂，上次周期在1982年，當年英國發生了福島戰役，本欄前文也分析過今明兩年值得注目英國的對外關係，看歷史有多少循環。下次土冥會在33年後的1953，但願地球並非劇中的核冬天。

 

「開始便是結束，結束便是開始」：兩個特別的日子

 

男女主角在時空間奔走迴轉了一生企圖逆天，原來一切卻「源」於1986年11 月8 日的轉捩點。當日剛好為「立冬」，標誌著寒冬開始來臨。蝴蝶效應的威力大得驚人，一念天堂、一念地獄，在今日看來有更深的感受。

 

另一個時間點為2020年6月21日，劇中世界末日前幾天，主角們面對巨變各自抉擇，最後要來的還是到來，努力改變反而成為創造業力的因。當日恰好「夏至日」並遇上日蝕，雖然難以推論編劇們是否有以天文星象作參考，但節氣、星座本是一家，有關連也不足為奇。

 

以玄學角度來觀世情，固然有「相有前定，世無預知」的命定論，同時也重視「人為天地之心，吉凶原堪自主」人定勝天的說法。從此點觀「闇」劇感受頗深，每個善念惡念的行動，原來都創造著自己的「未來」甚至「過去」，莊周夢蝶抑或蝶夢莊周乎？

Adam & Eva

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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