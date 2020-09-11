【情緒有得傾@iM網欄】主動打破常規 令自己快樂一點的小秘密

因為疫情緣故，這陣子有幾處地方總是人頭湧湧，心水清的可能已經猜到──當然離不開大型超市、街市、或是和食品或生活用品相關的百貨店。香港人鬱悶已久，不但復活節，就連暑假也不能外遊，要知道旅遊對我們來說是多麼重要！

但聰明又積極的港人，總會想辦法令自己快樂一點，我比較熟悉的金融界，原來當中不少朋友身懷絕技，差點兒把自己家變成私房菜館，上載到臉書的菜式，實在令人垂涎三尺。筆者亦不甘後人，想一展身手，走入剛進駐香港的日本大型連鎖雜貨店，買了一袋可循環生長的日本豆苗，只是十幾塊錢，可算是「有得食又有得玩」，一星期後便收割，果真讓自己樂了半天！

在種植豆苗的過程中，得了些體會：太多事情根本不在我們掌握之中，豆苗的成長不單靠水，一樣依賴陽光和空氣。農夫、漁夫相信是比較容易感恩的一群人，因為他們賴以維生的產物與大自然的供應實在是息息相關，例如當農夫努力播種及灌溉，農作物不一定就會茁壯成長，還有太多其他因素影響；漁夫會在天未亮前便出海捕魚，但當天的水流或突如其來的天氣轉變可以令他們空手而回。所以他們能夠體會人需要去配合大自然的重要性，也是其生存之道，這類懂得順應自然的人比較容易滿足和快樂。這種思想和城市人有很大差異，因為城市經濟體佔全球GDP八成，所以一般城市人講求效率和效益，順應天意會被看成被動，遑論如何去配合大自然。

現今全球約有42億人居住在城市地區，佔世界人口的一半以上（55.3％）。急速的城市化不一定對所有人帶來機遇，反而大大降低一般人的生活質素，甚至有學者認為這與大都會的出生率下降有著密切關係。原來當人口在城市裏不斷膨脹之際，天然資源隨之被大量虛耗，我們對大自然的尊重和當中的和諧感也漸漸褪色，以致個人的身心健康開始失去平衡，人際關係就更不用談了。看到這裏，還有曙光嗎？當然有……

坊間流行著一種想法：就是在疫情以後要「報復性消費」，買東西、食好嘢、重新起動去旅行，讓自己舒舒氣，這也是無可厚非。但筆者更鼓勵讀者活在當下。既然疫情把我們的常規打破，被逼去適應新常態，今天我們何不主動打破常規，不被負面情緒綁架！例如離開被困已久的冷氣房，重新去認識這個我們熟悉的城市，請一天假到郊外走走、到碼頭坐坐，去一些久違了的地方、做一些以往總是無暇做的事；甚至可以走出自己的安舒區，跑到自己不熟悉的社區當義工，近距離關懷社會裏不受注目的鄰舍。可能你會有嶄新的發現：習慣了的生活模式並不是絕對，原來選擇權一直在我們手裏，只是城市的噪音把我們的心蒙騙了。不信？倒可以試一試，反正選擇權在你手上。



作者_小明簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

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