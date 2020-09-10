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【美股新股】為CIA分析數據　獨角獸Palantir本月上市　創辦人是矽谷神級人物

股樓投資 15:24 2020/09/10

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美國數據分析獨角獸Palantir Technologies就本月上市舉行投資者簡介會，預料將於本月23日在紐約證券交易所直接上市，不會發行新股。根據Palantir在7月於美國證交會發布的通告，公司正籌集9.61億美元資金，其中5.5億美元已經落實，包括來自日本Sompo Japan Nipponkoa的5億美元，以及富士通5,000萬美元資金。資料顯示，Palantir在2015年的估值是200億美元，但近年估值大為縮水。不過有統計顯示，Palantir仍是全球十大獨角獸企業之一。

公司為美國中央情報局（CIA） 及其他政府機構工作，2003年成立以來尚未盈利。行政總裁Alex Karp亦解釋其使用資料的政策，強調公司不會購買或轉售數據，亦不會把數據變現。公司亦披露，於今年第二季實現經調整經營溢利，為公司歷年來首次。

Palantir最著名的事蹟是利用大數據技術，鎖定恐怖份子拉登及蓋達組織，協助美國軍方成功在2011年擊斃拉登。

Palantir創辦人為Peter Thiel，對著名沖基金管理者，亦有份與Tesla創辦人Elon Musk共同創辦Paypal，亦為Facebook早期的投資者。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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