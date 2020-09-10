  • 31°C
香港時間 : 2020910日 (四) 16:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【一起酒過的日子@iM網欄】買平香檳美夢被粉碎 疫情下殺出一個香檳危機？

名人薈萃 15:20 2020/09/10

分享：

 

不少愛酒人士的夢想都是希望有一天能夠擁有一個酒莊：美酒、佳釀、大宅、靚風景，再加上濃厚的歷史文化，真係諗吓都happy。但現實往往比夢想來得複雜，以香檳區為例，就算資金和人脈都有了，你還要遵守一大串規矩，而且這些「所謂」規矩隨時會因為大氣候搬龍門，未必個個都玩得來。在2020年，香檳就出了兩個話題性十足的事件。

 

收割唔到你話事

 

剛剛過去的8月，是香檳區有史以來最早的收成期，由於氣候變化，香檳區的天氣熱了，令葡萄早熟，更早達到適合釀酒的甜度和酸度的比例。於是由大香檳廠及農莊香檳組成的香檳委員會（Comité Champagne）決定，把8月17號定為今年收成期的開始，翻查一下記錄，2020年的收成期比10年前早了兩星期，比30年前更足足早了一個月！

 

決定一下，全區319個香檳村莊都要遵守。沒有睇錯，就算田是你的，葡萄也是你的，都不能「偷雞」收割。香檳區的做法有點像休漁期，因為委員會認為有監管才有品質保證。

 

但319個香檳村莊，每個都有獨自的微氣候 （microclimate），很難一口咬定哪一天是最好。有身處香檳區南部比克瑟伊（Buxeuil）的小酒莊老闆在8月頭眼見自己的葡萄快要熟透，打告急牌，決定向香檳委員會申請提早於8月13日收割，才得以確保今年的收入。

 

 

買平香檳的美夢被粉碎

 

第二就是關於我買平香檳的美夢被粉碎的事宜。疫情下，喜慶節目例如婚禮、慶功宴、體育盛事等等需要為開香檳而開香檳的活動都一一被推遲。香檳銷情轉差，市場上有貨賣不掉（提外話：最近美國演員畢彼特宣布今年10月會推出自家Rose香檳，也可算是生不逢時），貨物價格理應會降下來吧？

 

我太天真了，眼見市場沒有什麼起色，香檳委員會又做出一個重大的決定，就是所有葡萄園都一律比2019年減產22%，冇計傾，免得供過於求拉低香檳價格，有損香檳的「高貴」形象。

 

如是者大家一樣要繼續捱貴香檳，但除了像我一樣是小消費者外，受最大影響的莫過於是一眾靠賣葡萄維生的農夫，以及獨立經營的農莊香檳。他們沒有大廠的強大後盾，可說是手停口停，減產等於直接減收入。以平均每個香檳區農夫有3公頃的葡萄園，每公斤葡萄售價6.5歐元為例，今年香檳區的農夫平均少了4萬歐元的收入，聞者心痛。


可幸的是，釀酒的大概都是樂觀浪漫的人。疫情下，隔空從IG看到他們和工人一起快樂收割葡萄，而且在post中不忘感激Mother Nature 送給他們造酒的機會，明白到其實樂觀可以把危機化解。

Champagne Geoffroy 的收割已大功告成！（IG: @ champagnegeoffroy）

 

 

Champagne Paul Bara 的2020年收割也完成告一段落，要好好休息一下 （IG: @champagne_paul_bara）

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

更多一起酒過的日子@張天遠的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 一起酒過的日子

最新專欄文章 更多

【一起酒過的日子@iM網欄】 點酒簡單三句 充香檳達人
2020/08/27
【一起酒過的日子@iM網欄】 點酒簡單三句 充香檳達人
【一起酒過的日子@iM網欄】香檳 ≠ 宿醉： 香檳其實都是酒
2020/08/13
【一起酒過的日子@iM網欄】香檳 ≠ 宿醉： 香檳其實都是酒

上一篇文章

【緬甸發逹有料到】仰光最美殖民歷史建築 都有港資足跡？！

下一篇文章

【新股IPO】華住酒店1179來港第二上巿 入場費約18585元 9月22日掛牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清