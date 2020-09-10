【一起酒過的日子@iM網欄】買平香檳美夢被粉碎 疫情下殺出一個香檳危機？

不少愛酒人士的夢想都是希望有一天能夠擁有一個酒莊：美酒、佳釀、大宅、靚風景，再加上濃厚的歷史文化，真係諗吓都happy。但現實往往比夢想來得複雜，以香檳區為例，就算資金和人脈都有了，你還要遵守一大串規矩，而且這些「所謂」規矩隨時會因為大氣候搬龍門，未必個個都玩得來。在2020年，香檳就出了兩個話題性十足的事件。

收割唔到你話事

剛剛過去的8月，是香檳區有史以來最早的收成期，由於氣候變化，香檳區的天氣熱了，令葡萄早熟，更早達到適合釀酒的甜度和酸度的比例。於是由大香檳廠及農莊香檳組成的香檳委員會（Comité Champagne）決定，把8月17號定為今年收成期的開始，翻查一下記錄，2020年的收成期比10年前早了兩星期，比30年前更足足早了一個月！

決定一下，全區319個香檳村莊都要遵守。沒有睇錯，就算田是你的，葡萄也是你的，都不能「偷雞」收割。香檳區的做法有點像休漁期，因為委員會認為有監管才有品質保證。

但319個香檳村莊，每個都有獨自的微氣候 （microclimate），很難一口咬定哪一天是最好。有身處香檳區南部比克瑟伊（Buxeuil）的小酒莊老闆在8月頭眼見自己的葡萄快要熟透，打告急牌，決定向香檳委員會申請提早於8月13日收割，才得以確保今年的收入。

買平香檳的美夢被粉碎

第二就是關於我買平香檳的美夢被粉碎的事宜。疫情下，喜慶節目例如婚禮、慶功宴、體育盛事等等需要為開香檳而開香檳的活動都一一被推遲。香檳銷情轉差，市場上有貨賣不掉（提外話：最近美國演員畢彼特宣布今年10月會推出自家Rose香檳，也可算是生不逢時），貨物價格理應會降下來吧？

我太天真了，眼見市場沒有什麼起色，香檳委員會又做出一個重大的決定，就是所有葡萄園都一律比2019年減產22%，冇計傾，免得供過於求拉低香檳價格，有損香檳的「高貴」形象。

如是者大家一樣要繼續捱貴香檳，但除了像我一樣是小消費者外，受最大影響的莫過於是一眾靠賣葡萄維生的農夫，以及獨立經營的農莊香檳。他們沒有大廠的強大後盾，可說是手停口停，減產等於直接減收入。以平均每個香檳區農夫有3公頃的葡萄園，每公斤葡萄售價6.5歐元為例，今年香檳區的農夫平均少了4萬歐元的收入，聞者心痛。



可幸的是，釀酒的大概都是樂觀浪漫的人。疫情下，隔空從IG看到他們和工人一起快樂收割葡萄，而且在post中不忘感激Mother Nature 送給他們造酒的機會，明白到其實樂觀可以把危機化解。

▲ Champagne Geoffroy 的收割已大功告成！（IG: @ champagnegeoffroy）

▲ Champagne Paul Bara 的2020年收割也完成告一段落，要好好休息一下 （IG: @champagne_paul_bara）

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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