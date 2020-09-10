【疫市登場】黑白首推濃滑奶茶　7-11售19元再有3元現金券優惠

▲ 黑白首次推出期間限定的黑白濃滑奶茶，現已率先於全港52間7-Eleven便利店發售，建議零售價每支19元。(黑白提供圖片)

黑白今年80周年，首次推出期間限定的黑白濃滑奶茶，現已率先於全港52間7-Eleven便利店發售，建議零售價每支19元。

首批發售的產品附有五款打氣字句，只要掃瞄宣傳品上之二維碼（QR Code）填寫問卷，即可獲得3元現金券乙張，可於指定7-Eleven便利店購買黑白濃滑奶茶時使用，更多不同優惠即將陸續推出。

▲ 掃瞄宣傳品上之二維碼（QR Code）填寫問卷，即可獲得3元現金券乙張。(黑白提供圖片)

全新登場的黑白濃滑奶茶專為年青消費者群而設，是品牌首推的即飲奶茶。產品採用100%荷蘭奶源，調配黃金茶奶比例，使黑白濃滑奶茶口感順滑，每樽容量260毫升。鋁罐包裝設計沿用黑白品牌的經典紅白配色，方便攜帶隨身隨飲。

收集10個蓋印 優惠價換購限定禮品

此外，由即日起至12月31日期間，消費者只需參與「黑白80周年早餐日日獎」換購活動，透過以下方法收集滿10個蓋印，即可以優惠價於指定時間內換購每月限定珍藏禮品乙份，包括「黑白️80 周年限量版自家製港式奶茶套裝」、「自家沖迷你茶壺套裝」 等。

方法一：於指定茶餐廳堂食或外賣任何早餐乙份，餐飲配港式奶茶，即可獲得蓋印乙個。

方法二：於香港指定商戶購買任何黑白產品每滿40元，即可憑有效單一電腦收據正本及／或網上商店單一訂單紀錄作活動蓋印乙個使用。

▲ 收集10個蓋印，可以優惠價換購以上禮品。(黑白提供圖片)

想知其他優惠? 了解請按【下一頁】

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅