【Mosaic慢慢砌@iM網欄】地底下的星空 普拉西狄亞陵墓

離開聖維塔萊教堂，步行5分鐘，千萬別錯過一座不起眼的紅磚小屋，建於公元五世紀早期的普拉西狄亞陵墓(Galla Placidia's Mausoleum) 。普拉西狄亞是狄奧多西一世（Theodosius）的女兒，狄奧多西一世是羅馬最後一個帝國統一的帝王。普拉西狄亞是一名女强人，她統治了拉文納很長時期，包括後來攝政兒子 Valentinian三世。

其實普拉西狄亞於公元四五零年在羅馬去世並葬在了狄奧多西亞家族墓地，拉文納這個陵墓中的只是她的衣冠石棺，另外兩座石棺是屬於她的第二任丈夫君士坦丁三世（Constantius lll）及兒子Valentinian lll。

與教堂馬賽克有所不同的是，當你走進地下墓中，卻仰望一片寶藍星空。圓拱天花牆上鋪滿深藍為底色，主體金色十字架，寓意基督戰勝死亡。周遭滿佈金色大大小小的星星，根據計算多達900顆。

▲ 普拉西狄亞陵墓天花馬賽克正中的十字架在九百顆金色星星的拱照下，寓意戰勝死亡

墓牆上的星星還有另一種更漂亮複雜的設計，就是中間白色花形星星，綑着金色圓圈，外國點綴着八支金色十字架。

其中一幅半圓牆上的馬賽克描繪年輕的基督扶着十字架，羊群伴隨在旁，特別的是耶穌沒有鬍子，還有點嬰兒胖呢。

▲ 普拉西狄亞陵墓這幅馬賽克壁畫描繪年輕時的基督，點綴的星星設計更加複雜富裝飾性

墓中的著名馬賽克，還有在噴水池飲水的白鴿，而滿滿的葡萄，纏枝，花邊等裝飾，充分反映羅馬藝術風格的傳承。

每次參觀，心情非常緊張，大會只允許逗留五分鐘時間，在這千鈞一髮之際更加增加馬賽克藝術的衿貴。不過若幸運的話遇上遊客較少，工作人員會通融片刻的。

與聖維塔萊教堂相比，新聖阿波利納雷（S. Apollinare Nuovo）教堂是比較樸素的，它於公元五世紀至六世紀之間興建，最搶眼的就是教堂左右兩幅牆上的馬賽克，盡是俊男美女。左邊是22位穿着白色長袍的處女，在東方三博士的引領下朝向抱著聖嬰的聖母瑪利亞。

▲ 樸素的新聖阿波利納雷教堂亮點全在两邊牆上的馬賽克壁畫

▲ 新聖阿波利納雷教堂其中一幅馬賽克描寫瑪利亞抱着聖嬰基督

右邊牆上的是26位年輕的殉道者，在這間教堂第二任教主San Martino 的引導下朝向基督。而這邊的基督已是年紀漸長，留着鬍鬚。

牆上的馬賽克壁畫還讓我們重睹狄奧多西時期的華麗宮殿，當時的拉文納克拉賽城牆堡壘及面向亞德里亞海的港口。



攝影：洪捷





作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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