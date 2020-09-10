  • 31°C
香港時間 : 2020910日 (四) 16:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【緬甸發逹有料到】仰光最美殖民歷史建築 都有港資足跡？！

名人薈萃 15:21 2020/09/10

分享：

受過西方殖民洗禮的城市，往往都會有一兩間歷史悠久，充滿故事的大酒店，就如香港半島酒店、曼谷文華東方酒店、新加坡萊佛士酒店等等。這些漂亮的遺蹟建於西方輝煌時期，飽受大戰的折騰，歷盡東南亞改革的艱辛，屹立不倒。緬甸仰光如是，有一家The Strand斯特蘭德酒店，是鏢哥我常光顧的地標。

斯特蘭德酒店於1901年開業，以馬路為名，挑選在仰光河畔的斯特蘭德路落成。斯特蘭德路很像香港的皇后大道中，佈滿日不落帝國的痕跡，殖民時期的政府大樓，法庭，郵局，銀行都開設於此。斯特蘭德酒店建築以喬治亞式設計主導，大堂高聳天花，純白外牆，木架玻璃窗，風姿卓約。曾經不少影響世界的名人在此流連忘返，其中包括滾石樂隊的米克傑格 (Mick Jagger)、英國皇室成員如愛德華王子、美國大導奧森威爾斯（Orson Welles）與諾貝爾得主吉卜林（Rudyard Kipling）。時至今日，斯特蘭德酒店由GCP Hospitality集團經營。

很多人不知道GCP Hospitality 其實是基匯資本旗下的酒店服務子公司。基匯資本是香港的私募房地產基金管理公司，管理全球超過230億美元的資產，也曾在香港收購尖沙嘴的洲際酒店。他們更在緬甸創建了全市最hip的商務旅館Hotel G和收購了茵雅湖大酒店Inya Lake Hotel (同樣是歷史遺跡，是蘇聯前最高領導人尼基塔·赫魯舍夫Nikita Khruschev在1958年出訪送給緬甸的禮物)。話說這十年的緬甸開放令他們這幾項投資翻倍收成，促使他們2016年大規模整修斯特蘭德酒店，酒店內外與其他國家的6星級酒店各有千秋。

可是，有錢賺的地方，當然不可能只有一家港人獨領風騷。港資新世界集團旗下的國際品牌瑰麗酒店也在上年年底開業，坐擁前身殖民時期的高等法院，豪擲過億美元裝修，被行家稱為全亞洲最有味道的瑰麗之一。香港的半島大酒店也準備在仰光舊火車總站進駐緬甸，預計2023開業。緬甸更在這兩年推動了賭博法，準備引入賭場，已經有大批港人過來考察開發賭場酒店。

今天寫到這裡，令我想放下筆跑進斯特蘭德酒店裡面的Sarkie’s Bar。以酒店創辦人亞美尼亞裔的薩爾奇斯兄弟（他們倆也同是檳城東方大酒店與新加坡莱佛士酒店的創辦人）而名，這酒吧是老外下班必到之處。可以在沒有室內禁菸的大廳泵泵雪茄，在全柚木打造的長吧嘆一杯蘇格蘭酒廠專門為斯特蘭德酒店出版的威士忌，再和當地友人來一鋪英式桌球。這種享受香港也難尋，仰光真是有她的一套！

 

作者_驃國樂簡介：

搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

更多緬甸發逹有料到@驃國樂的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

欄名 : 緬甸發逹有料到

最新專欄文章 更多

【緬甸發逹有料到】飽覽當地風土人情　坐上仰光環狀鐵路
2020/08/27
【緬甸發逹有料到】飽覽當地風土人情　坐上仰光環狀鐵路
【緬甸發逹有料到】三大軼聞耐人尋味 緬甸居然搵唔到電單車? （一）
2020/08/13
【緬甸發逹有料到】三大軼聞耐人尋味 緬甸居然搵唔到電單車? （一）
【緬甸發逹有料到】仰光 - 令人驚嘆的現代化進程
2020/07/16
【緬甸發逹有料到】仰光 - 令人驚嘆的現代化進程
【緬甸發逹有料到】一個恍若耳聞過 既熟悉又陌生的國度——緬甸
2020/07/09
【緬甸發逹有料到】一個恍若耳聞過 既熟悉又陌生的國度——緬甸

上一篇文章

【黑膠唱片的復興@iM網欄】反應市場供求 二手舊碟竟更受青睞

下一篇文章

【一起酒過的日子@iM網欄】買平香檳美夢被粉碎 疫情下殺出一個香檳危機？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清