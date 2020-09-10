【緬甸發逹有料到】仰光最美殖民歷史建築 都有港資足跡？！

受過西方殖民洗禮的城市，往往都會有一兩間歷史悠久，充滿故事的大酒店，就如香港半島酒店、曼谷文華東方酒店、新加坡萊佛士酒店等等。這些漂亮的遺蹟建於西方輝煌時期，飽受大戰的折騰，歷盡東南亞改革的艱辛，屹立不倒。緬甸仰光如是，有一家The Strand斯特蘭德酒店，是鏢哥我常光顧的地標。

斯特蘭德酒店於1901年開業，以馬路為名，挑選在仰光河畔的斯特蘭德路落成。斯特蘭德路很像香港的皇后大道中，佈滿日不落帝國的痕跡，殖民時期的政府大樓，法庭，郵局，銀行都開設於此。斯特蘭德酒店建築以喬治亞式設計主導，大堂高聳天花，純白外牆，木架玻璃窗，風姿卓約。曾經不少影響世界的名人在此流連忘返，其中包括滾石樂隊的米克傑格 (Mick Jagger)、英國皇室成員如愛德華王子、美國大導奧森威爾斯（Orson Welles）與諾貝爾得主吉卜林（Rudyard Kipling）。時至今日，斯特蘭德酒店由GCP Hospitality集團經營。

很多人不知道GCP Hospitality 其實是基匯資本旗下的酒店服務子公司。基匯資本是香港的私募房地產基金管理公司，管理全球超過230億美元的資產，也曾在香港收購尖沙嘴的洲際酒店。他們更在緬甸創建了全市最hip的商務旅館Hotel G和收購了茵雅湖大酒店Inya Lake Hotel (同樣是歷史遺跡，是蘇聯前最高領導人尼基塔·赫魯舍夫Nikita Khruschev在1958年出訪送給緬甸的禮物)。話說這十年的緬甸開放令他們這幾項投資翻倍收成，促使他們2016年大規模整修斯特蘭德酒店，酒店內外與其他國家的6星級酒店各有千秋。

可是，有錢賺的地方，當然不可能只有一家港人獨領風騷。港資新世界集團旗下的國際品牌瑰麗酒店也在上年年底開業，坐擁前身殖民時期的高等法院，豪擲過億美元裝修，被行家稱為全亞洲最有味道的瑰麗之一。香港的半島大酒店也準備在仰光舊火車總站進駐緬甸，預計2023開業。緬甸更在這兩年推動了賭博法，準備引入賭場，已經有大批港人過來考察開發賭場酒店。

今天寫到這裡，令我想放下筆跑進斯特蘭德酒店裡面的Sarkie’s Bar。以酒店創辦人亞美尼亞裔的薩爾奇斯兄弟（他們倆也同是檳城東方大酒店與新加坡莱佛士酒店的創辦人）而名，這酒吧是老外下班必到之處。可以在沒有室內禁菸的大廳泵泵雪茄，在全柚木打造的長吧嘆一杯蘇格蘭酒廠專門為斯特蘭德酒店出版的威士忌，再和當地友人來一鋪英式桌球。這種享受香港也難尋，仰光真是有她的一套！

作者_驃國樂簡介： 搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

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