【科網反壟斷】亞馬遜日本提交反壟斷改善方案　料向1400商家支付20億日元（第二版）

▲ 亞馬遜涉嫌違反日本反壟斷法，改善方案獲當局接納。

日本傳媒報導，上周因向供應商索取不正當「合作金」，涉嫌違反日本反壟斷法的亞馬遜，提交的「業務改善計劃」，已獲得日本當局的接納。

根據報導，亞馬遜幾年前已開始要求供應商對在亞馬遜公司網站上減價銷售的商品，自行承擔減價帶來的損失，同時，如果未能達到亞馬遜公司設定的利潤目標，日本商家需要支付費用，同時亞馬遜在日本已經利用多種名義向商戶收取「合作金」。

日本公正交易委員會認為亞馬遜濫用其市場優勢，違反日本的反壟斷法，在2018年3月開始對亞馬遜進行調查。亞馬遜向日本公正交易委員會提出的業務改善計劃，包括退回已收取的「合作金」，以及申請簽署履行承諾的「遵守合約手續」。根據報導，亞馬遜需向近1,400個商家支付超過20億日元（約1.46億港元）

「遵守合約手續」是日本在2018年12月開始引進的新制度，接受調查的企業需要為涉嫌違反反壟斷法的行為提出改善計劃，只要日本公正交易委員會認可改善計劃，企業便可以免除罰款等處分。

亞馬遜在美國收市報3268.61美元，較上日收市升3.77%，收市價競價則報3280美元。

（第二版：加入亞馬遜支付金額）

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編輯：謝克迪