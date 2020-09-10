【疫市求職】Amazon計劃招聘3.3萬新員工　平均年薪15萬美元

美國失業潮持續之際，電商巨頭Amazon進行大規模招聘，本周三（9日）宣布將在短期內增聘3.3萬名新員工。下周三（16日）舉行的職業日上，將有由1000名亞馬遜招聘人員組成的團隊，提供2萬個免費就業指導。

該公司表示，目前有3.3萬個企業和技術部門的工作職位空缺，亞馬遜表示，所有以上職位的平均年薪將不低於15萬美元。此外，還將開放「數千名」小時工職位，時薪最低15美元，且最多可獲得20周的育嬰假。

受惠於疫情的持續，消費者在Amazon大量網購生活必需品，讓這間公司成為疫情期間為數不多獲得正面盈利增長的公司。根據外媒統計，疫情期間，Amazon已經累計招聘超過17.5萬名員工，以滿足不斷上漲的網絡訂單需求。

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網絡訂單激增，美國聯合包裹（UPS）周三亦公布，為迎接今年假期零售旺季，公司計劃增聘10萬名工人，以應對包裹數量的增加。UPS預計，今年年底美國假期銷售量將創下歷史新高。

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編輯：李勝男