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【企業轉型】疫下IT部門成關鍵　會議獲更多發言權

科技 16:00 2020/09/10

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40%受訪IT專業人員稱，現在他們可參與更多業務會議， IT部門有望在高級管理層中擁有更多發言權。

IT管理軟件供應商SolarWinds發表《2020年IT專業人士日：為時代而生（You Were Built for This）》報告，發現IT專業人員雖然在疫情期間，面對預算減少、決策責任加重和工作時間延長等困難，但仍有多達64%受訪者因而獲得更多信心，面對前所未有的轉變。另有58%認為自己能做好充分準備，來應付類似的意外情況。

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報告顯示，疫下業界面對的問題不少，包括人手不足（29%）、更多職責（28%）和決策要求（28%）而導致工作時間延長，以及工作相關壓力增加（22%）。

40%的受訪IT專業人員稱，現在他們可參與更多業務會議，IT部門有望在高級管理層中擁有更多發言權。31%則承認有必要重新思考內部流程，來應付後疫情時代的急速變化，故IT專業人士將繼續專注於提升技能。

SolarWinds首席資訊官Rani Johnson形容，在過去幾個月，IT人才起了關鍵作用。為確保企業業務彈性和持續性，IT社群在企業中的地位不斷提高，得以與業務領袖一起合作，實現更大的目標。

學習新IT技能　支援遙距辦公轉型

此外，有18%受訪者表示，自己的工具和技能不足以應付遙距辦公帶來的挑戰。26%認為有必要學習新技能，以支援企業向遙距辦公模式轉型，而最需要發展的技能包括系統管理（55%）、網絡管理（50%）、安全策略和合規性（43%）以及混合IT監控/管理工具和指標（28%）。

IT專業人士預期，自己所屬的IT組織未來或產生幾個重要變化，如更多跨團隊協作（53%）、更多職責 （46%）、更多業務會議和決策會納入IT層面的意見（41%）、更緊縮的預算（26%）、更多機會提升技能/參加培訓（25%）。

是次問卷調查於2020年7月進行，受訪者包括122名來自全球公營及私營機構的IT從業人員、經理和董事。

責任編輯：姚慧儀

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