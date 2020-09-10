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【宏觀中國】季度抽樣調查　國內企業最怕產能過剩

股樓投資 14:40 2020/09/10

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根據國內對2,000家規模以上企業的調查，第二季調查中100%企業已復工，當中82%的企業已進入相對正常的生產狀態，比上季度提升31個百分點。以生產量計，22%的企業生產量上升在10%以上，7%的企業生產量上升幅度達20%或以上。

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以行業景氣度計，民營企業的景氣度仍然錄得輕微收縮，產業景氣擴散指數為48，反之國有企業處於擴張狀態，擴散指數為63。期內，面臨現金流危機的企業佔比降至7%，較上季度減少8個百分點，接近100%企業得到了政府或上下游的支持。

調查所得的結論是，雖然復工狀態良好，但若果疫情反復或國外疫情持續，企業仍然可能面臨困境，當局應有相應的政策預案。

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對這些企業而言，產能過剩繼續是行業面臨的最大挑戰。調查顯示，第二季有85%的企業產品在國內市場供過於求。其中，產能過剩超過10%和20%的企業佔比上升，分別為61%和25%。另外，第二大挑戰則是成本上漲，主要由原材料成本上升所帶動。

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記者：林衛

指數 行業 中國 經濟

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