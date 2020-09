【宏觀中國】季度抽樣調查　國內企業最怕產能過剩

根據國內對2,000家規模以上企業的調查,第二季調查中100%企業已復工,當中82%的企業已進入相對正常的生產狀態,比上季度提升31個百分點。以生產量計,22%的企業生產量上升在10%以上,7%的企業生產量上升幅度達20%或以上。

以行業景氣度計,民營企業的景氣度仍然錄得輕微收縮,產業景氣擴散指數為48,反之國有企業處於擴張狀態,擴散指數為63。期內,面臨現金流危機的企業佔比降至7%,較上季度減少8個百分點,接近100%企業得到了政府或上下游的支持。

調查所得的結論是,雖然復工狀態良好,但若果疫情反復或國外疫情持續,企業仍然可能面臨困境,當局應有相應的政策預案。

對這些企業而言,產能過剩繼續是行業面臨的最大挑戰。調查顯示,第二季有85%的企業產品在國內市場供過於求。其中,產能過剩超過10%和20%的企業佔比上升,分別為61%和25%。另外,第二大挑戰則是成本上漲,主要由原材料成本上升所帶動。

記者:林衛